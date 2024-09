Chivas de Guadalajara arranca esta nueva semana con los preparativos de su próximo compromiso frente a Rayados de Monterrey. Partido en el marco de la Jornada 10 de la ronda regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, que se celebrará en el Estadio Akron. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy: lunes, 23 de septiembre de 2024.

El Rebaño Sagrado viene de sufrir otro traspié en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los tapatíos cayeron 1-0 ahora ante Cruz Azul, con el gol de Ignacio Rivero (60′), una semana después de perder el Clásico Nacional. El cuerpo técnico de Fernando Gago prepara todo en Verde Valle. Cade Cowell reapareció con novedades y Carolina Jaramillo dejó otro mensaje tras su castigo en Chivas Femenil.

El berrinche que armó Rodolfo Pizarro por no jugar

Rodolfo Pizarro tiene apenas unos días como refuerzo del Mazatlán y ya tuvo su primera diferencia con el cuerpo técnico. El atacante armó un berrinche en el banquillo al no entrar de cambio en el empate 0-0 con Rayados en Monterrey, que pudo haber sido su debut. Un problemático elemento que pudo ser de las Chivas de Guadalajara en este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El dardo de Alan Mozo a Chicharito por nueva lesión

Las lesiones están siendo un problema para las Chivas de Guadalajara en este Apertura 2024. El entrenador Fernando Gago no tiene a disposición una plantilla suficientemente extensa ni potente, pero además sufre constantes bajas. Una de ellas, la más destacada, es sin duda la de Chicharito Hernández y Alan Mozo no perdió la oportunidad de bromear al respecto.

Alan Mozo y un mensaje para Chicharito (IMAGO7)

La discusión de Antonio Briseño con el Oso González que no se vio

El duelo táctico entre Fernando Gago y Martín Anselmi resultó como se esperaba, con los dos equipos haciendo el intento por controlar el ritmo desde la tenencia de balón. Chivas dispuso de ocasiones pero no las aprovechó, mientras que Cruz Azul golpeó en una jugada de balón parado. Luego del gol, se produjo un fuerte reclamo que terminó en la discusión de Fernando González con Antonio Briseño.

Oso González y Pollo Briseño discutieron ante Cruz Azul (IMAGO7)

¿Cade Cowell tiene nueva novia? Lo que se sabe

Cade Cowell no ha podido jugar durante los últimos partidos de las Chivas de Guadalajara. La razón se debe a que presenta una molestia muscular, misma que lo tendrá de baja algunos días más. El Vaquero no estuvo presente en los tres últimos juegos ante América, León y Cruz Azul y su ausencia se notó en el equipo rojiblanco, que solo sumó tres puntos de nueve posibles en ese lapso del torneo Apertura 2024 de Liga MX. Una foto en redes sociales con una tiktoker abrió la polémica si Cade Cowell tiene novia nueva.

El Vaquero está en gran forma (IMAGO7)

La picante critica de Chaco Giménez que exhibió a Chivas

A las Chivas de Fernando Gago les ha costado ganar los partidos importantes. Tanto los de eliminación directa como sus enfrentamientos ante los equipos contendientes al título en la Liga MX. Luego de la nueva derrota que sufrió Guadalajara en el Apertura 2024, en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes ante Cruz Azul, Christian Giménez aprovechó el contexto para lanzar una dura crítica a los jugadores del Rebaño Sagrado.

El Chaco criticó al Rebaño (Getty Images)

Carolina Jaramillo apareció con otro mensaje tras castigo

Chivas Femenil no logra enderezar el camino. La crisis deportiva ha trascendido a nivel institucional con el escándalo protagonizado por Carolina Jaramillo y Yamile Franco. Si bien el entrenador Joaquín Moreno no ha revelado el origen de este problema, ha dicho que no piensa reintegrarlas al plantel aún, con todo y que el Rebaño Sagrado hilvana tres juegos sin ganar con un contundente 0-7 en contra ante el América en ese lapso. La Comandante reapareció en redes sociales con otro mensaje para los aficionados rojiblancos.