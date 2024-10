Un cierre más que importante es el que le espera a las Chivas de Guadalajara, pues restan sólo tres jornadas para el cierre de la fase regular y el Rebaño Sagrado debe escalar en la tabla de posiciones para acceder a la Liguilla de manera directa. La caída frente al Puebla detuvo el buen andar que traía el equipo.

El conjunto tapatío tendrá importantes compromisos, ante Pumas, Santos Laguna y San Luis, donde buscará un cierre casi perfecto que le permita meterse entre los seis primeros lugares de la tabla. ¿Podrá Arturo Ortega repetir la clasificación directa que lograron antes Veljko Paunovic y Fernando Gago?

¿Exceso de confianza en Chivas?

Chivas no encuentra la regularidad necesaria para alcanzar los primeros puestos (Imago7)

El Rebaño visitó al Puebla, un rival que arrastraba seis derrotas consecutivas, pero que dio la sorpresa y se impuso como local por 1-0. Chivas no logra la regularidad necesaria, pues siempre aparece un tropezón inesperado. De hecho, hay un dato que sorprende: tres de las cinco derrotas en este torneo fueron ante equipos que se encontraban por debajo en la tabla de posiciones, como la Franja, América y Atlas.

Chicharito Hernández apunta a cumplir su contrato con Chivas

Chivas aún espera por el regreso de Chicharito (Imago7)

En los últimas días se especuló con la posibilidad de que Chicharito Hernández no continúe en Chivas para 2025. Las lesiones han golpeado fuerte al experimentado delantero, de quien se dijo podría renegociar su contrato o hasta retirarse del futbol profesional. Sin embargo, todo esto no serían más que especulaciones, pues el atacante apunta a recuperarse de su lesión para encarar el cierre del certamen y ya pensar en el próximo año, donde intentará aprovechar la pretemporada, pues su contrato es hasta diciembre del 2025 y la intención es respetarlo.

Omar Esparza habló en exclusiva con Rebaño Pasión

Esparza habló sobre la salida de Gago (Imago7)

El excampeón con Chivas, Omar Esparza, platicó en entrevista exclusiva para Rebaño Pasión. Allí se refirió a la salida de Fernando Gago, la cual no le gustó: “Creo que las formas en las que lo hizo no fueron las adecuadas y al final se refleja porque se va y ahorita con el entrenador de cantera (Arturo Ortega), porque estaba en Tapatío y va muy bien y los ves más sueltos a los jugadores, por esa revancha de que también les dolió que les haya hecho eso de esa manera (Fernando Gago), hoy esperamos que retomen este gran nivel y que sea un aliciente para poder cerrar bien y pelear por el campeonato”. Sin embargo, este también hizo referencia a que desde el punto de vista legal y administrativo el argentino no hizo nada realmente malo, pues el contrato lo avalaba para salir a mitad de torneo.