Chivas de Guadalajara cierra esta semana con otra dura caída en un partido más que clave, ahora en casa ante Atlas. Una edición 250 del Clásico Tapatío en el marco de la Jornada 11 de la ronda regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, que se celebró en el Estadio Akron. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy: domingo, 6 de octubre de 2024.

El Rebaño Sagrado sufrió un nuevo traspié 2-3 ahora ante los Rojinegros, que acabó con una racha de 10 partidos sin perder en Zapopan. El entrenador Fernando Gago además de justificar el revés, también explicó todo sobre los rumores de su salida, después de una semana turbulenta. La afición rojiblanca y la prensa eligió al culpable de esta caída, además del enorme error arbitral de Fernando Hernández en el primer gol del Atlas.

Fernando Gago protagonizó picante cruce tras primer gol de Atlas

En el Estadio Akron se celebró la edición 250 del Clásico Tapatío, donde Chivas perdió 2-3 contra Atlas por el Apertura 2024 de la Liga MX. Fernando Gago estalló contra el árbitro Fernando Hernández debido a que no cobró falta sobre Gilberto Sepúlveda previo al gol de los rojinegros. Por ello, el entrenador protagonizó un picante cruce tras la validación del tanto.

Chicharito Hernández explotó por el polémico gol de Atlas

El delantero del Guadalajara, Chicharito Hernández, se perdió el duelo de este sábado por estar recuperándose de su lesión. La cual le ha impedido estar disponible a lo largo de este semestre. Sin embargo, el legendario canterano de Chivas estuvo presente en el Estadio Akron y hasta envió un mensaje en sus redes sociales durante el partido.

Chicharito estalló por el gol del Atlas (IMAGO7)

Afición de Chivas marcó al único culpable de la derrota

Chivas no pudo darle alcance al Atlas y perdió el Clásico Tapatío de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. La afición chivahermana estalló en las redes sociales y marcó a los culpables o al único responsable de esta dura derrota en el Estadio Akron.

Afición estalló y marcó a los culpables de la derrota de Atlas (IMAGO7)

Analistas arbitrales confirmaron el robo a Chivas

Luego de una semana plagada de problemas por todo lo relacionado a Fernando Gago y al escándalo en la conferencia de prensa, las Chivas sufrieron las consecuencias y perdieron por 2-3 ante Atlas en el Clásico Tapatío. Así, los analistas arbitrales más reconocidos de la Liga MX coincidieron y confirmaron el robo al Guadalajara de parte de Fernando Hernández.

El gol del Atlas debió ser anulado (Getty)

El acalorado cruce de Fernando Gago con la prensa

Fernando Gago explotó en la rueda de prensa posterior a la derrota 2-3 ante Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Minutos después del silbatazo final, el entrenador argentino se presentó ante los medios de comunicación después de una semana muy movida en relación a su futuro. Gago fue muy tajante con respecto a su relación laboral con el Rebaño Sagrado. Donde tiene contrato hasta el mes de diciembre, es decir, hasta el final del Apertura 2024.

El argentino enfureció en rueda de prensa (Getty)

Así reaccionó Argentina luego que Fernando Gago negó su ida a Boca

Chivas no pudo contra Atlas en el Estadio Akron luego de haber caído por 3-2 por la jornada once del Apertura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, los focos se lo llevó Fernando Gago al afirmar que no se contactaron desde Boca Juniors. Así reaccionaron desde Argentina los diferentes medios de comunicación que daban como hecho la llegada del entrenador al club xeneize.

Gago negó su salida de Chivas y así reaccionaron los medios argentinos (IMAGO7)

Fernando Gago explicó por qué Víctor Guzmán fue titular

La falta de consistencia le costó otros tres puntos al Guadalajara, que se quedó con las manos vacías en su partido de la Jornada 11 del Apertura 2024, al perder (2-3) ante los rojinegros del Atlas en el Clásico Tapatío. Y justo así lo analizó el entrenador Fernando Gago en la rueda de prensa posterior al compromiso. En donde, explicó también la razón por la que incluyó en su alineación inicial al mediocampista Víctor Guzmán.