El mediocampista exintegrante de las Chivas de Guadalajara, Orbelín Pineda, tendría los días contados con el AEK de Atenas, ya que debido al buen momento por el que atraviesa y una recomendación de su entrenador Matías Almeyda, pudiera abandonar muy pronto Grecia y el sueño europeo.

El estelar volante, con recordado paso por el Rebaño Sagrado también junto al Pelado Almeyda, fue pretendido por el presidente Amaury Vergara al buscar un préstamo con el español Celta de Vigo, dueño de su ficha deportiva, pero Pineda prefirió marcharse a Grecia para reunirse con su extécnico en Atenas.

El Maguito Pineda, de acuerdo a información publicada por One Football, se encontraría en el radar de un prestigioso club argentino, debido a las notables actuaciones que ha tenido en la Súper Liga de Grecia, por lo que pudiera volver en este próximo verano al continente americano, pero al sur.

La recomendación de Matías Almeyda

Uno de los principales encargados para que Orbelín Pineda fuera considerado a integrar la agenda de posibles refuerzos en el mercado de pases de Argentina, fue su propio entrenador Matías Almeyda, por lo que su recomendación la hizo directamente al club River Plate, en el que es ídolo como jugador y luego, tuvo como director técnico.

Pineda, de acuerdo a One Football, no tiene por el momento una oferta sobre la mesa; sin embargo, se especula que sería cuestión que culmine la temporada y puedan analizar el desempeño del mexicano, tras cumplir su cesión con el AEK, pero de no recibir alguna oferta de vería obligado a volver al Celta de Vigo en España.

