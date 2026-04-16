Armando González se ha convertido en el delantero más llamativo del futbol mexicano en la actualidad, no solo por su capacidad goleadora sino también por el enorme potencial que ha mostrado a sus apenas 22 años. Su crecimiento ha sido tan acelerado que ya es considerado un serio candidato para disputar su primer Mundial, con posibilidades incluso de llamar la atención a nivel internacional.

Armando González pasa por un gran momento futbolístico

El impacto que ha tenido el joven atacante ha provocado que varias figuras históricas del futbol mexicano opinen sobre su nivel, y uno de los que más sorprendió con sus palabras fue Oribe Peralta. El exdelantero decidió hacer una comparación que generó mucha polémica entre aficionados y analistas, aunque respaldó sus palabras con argumentos enfocados en el talento y proyección que todavía tiene por desarrollar la Hormiga.

Fue durante su participación en el podcast “El Show del Gordo” donde Oribe Peralta aseguró que, en su opinión, Armando González es mejor centro delantero que figuras como Kylian Mbappé y Robert Lewandowski. Además, explicó que la forma en la que se mueve dentro del área y su lectura de juego lo colocan entre los atacantes con mayor proyección en el mundo, una afirmación que no pasó desapercibida por la magnitud de los nombres mencionados.

Aunque la comparación resultó polémica para muchos, el propio Oribe Peralta defendió su postura con argumentos futbolísticos específicos. Señaló que Mbappé no es un centro delantero nominal pese a desempeñarse en esa zona en el Real Madrid, mientras que Lewandowski ya se encuentra en el tramo final de su carrera, situación que lo lleva a considerar mayor potencial en el joven canterano rojiblanco.

Oribe Peralta no se atrevió a decir que fue mejor delantero que la Hormiga González

Como parte de una dinámica dentro del mismo podcast, Oribe Peralta fue cuestionado sobre cómo se comparaba con distintos delanteros mexicanos, señalando en algunos casos quiénes consideraba mejores que él y en cuáles creía haber tenido ventaja. Sin embargo, cuando llegó el turno de comparar su carrera con la de Armando González, aceptó fácilmente que la Hormiga es mejor que él, argumentando que el techo del joven delantero rojiblanco todavía es muy alto y que su verdadero nivel aún está por definirse.