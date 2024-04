Para Palencia, el Chivas de Guadalajara aún no tiene suficiente plantel para poder pelear por la Liguilla.

El buen momento por el que atraviesan las Chivas en el torneo Clausura 2024 le ha devuelto el optimismo a la afición. Sin embargo, algunas voces alrededor del club no están tan ilusionadas con el trabajo realizado por Fernando Gago en su primer torneo en la Liga MX y guardan mesura pese a la seguidilla de triunfos de los rojiblancos.

Guadalajara se impuso el sábado en su última presentación en casa durante esta fase eliminatoria ante Gallos Blancos por 2-0, con los goles de Gilberto Sepúlveda y Roberto Alvarado. De esta manera, los tapatíos encadenan cuatro victorias y cinco fechas sin conocer la derrota en esta etapa cumbre del calendario. Pero la profundidad en el plantel es una de las razones por las que exjugadores como Juan Francisco Palencia, dudan que el equipo pueda ser candidato al título.

¿Qué dijo Palencia sobre las Chivas de Gago?

El exfutbolista del Rebaño Sagrado y también otrora director deportivo, explicó en el programa Punto Final de FOX Deportes que el plantel actual, si bien, ha demostrado buenas condiciones bajo el mando del timonel argentino, desde la banca no hay gran aporte en momentos en que se necesita un jugador que marque diferencias en partidos bravos.

“Le falta gente que cambie el partido cuando entran y muchas veces no pueden ni siquiera mantener ese ritmo, al contrario, bajan un poco. Por ejemplo, JJ (Macías) todavía no anda, El Oso sí, Fernando González es de lo que entra y sí sostiene al equipo en los partidos. Yael (Padilla) es un joven que está en proceso de, y la Liguilla es un torneo completamente distinto, no es lo mismo el torneo regular que la Liguilla”, comentó en el citado programa.

¿Cuándo es el próximo juego del Guadalajara?

Por lo pronto, el siguiente compromiso de los rojiblancos será el próximo sábado 27 de abril. Las Chivas se enfrentan ese día con el Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. Se tratará de la vibrante edición 249 del Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 17, última de la ronda regular del Clausura 2024 de la Liga MX, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.