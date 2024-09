Piojo Alvarado se ha convertido en una pieza esencial en el esquema de las Chivas de Guadalajara. El habilidoso mediocampista brinda esa última pincelada de genialidad para convertir el blanco lienzo que plantea Fernando Gago, en una obra de arte. Es por ello que la directiva rojiblanca veía imperiosa su renovación, misma que se ha gestado esta misma tarde, a través de una anuncio sumamente oportuno, pues lo llenará de confianza para el Clásico Nacional.

Alvarado firmó con el equipo tapatío hasta 2028, incluso con opción a un año más. Y es que tanto el entorno rojiblanco como el jugador viven un tórrido idilio que ha provocado que esta unión se diera de manera orgánica. Pero ahora, Piojito sabe que es momento de ayudar al conjunto jalisciense a alzar el ansiado título, a manera de agradecimiento con la institución.

Detalló Piojo Alvarado cuál es su compromiso con Chivas

“Mi compromiso, independientemente de que esté en el contrato o no, va a ser buscar salir campeón, buscar hacer goles, asistencias; ayudar al equipo y siempre trataré de dar lo mejor por la camiseta, por la afición, por lo que me han apoyado en mi estancia en Chivas”, comentó en conferencia de prensa.

“Desde que llegué a Chivas he disfrutado estar aquí. Especialmente aquí me he sentido contento con el grupo que hay, la ciudad me gusta mucho. Mi hija nació aquí y eso es parte importante para que yo quiera seguir aquí. La afición también tiene mucho que ver, es una afición que te exige todos los días y eso me hace querer no relajarme y siempre seguir queriendo hacer más”, agregó.

¿Por qué optó por Chivas por encima del Flamengo?

El habilidoso jugador de 26 años de edad, fiel a su buen humor, bromeó con que “ya estaba empezando a aprender portugués”, pues la oferta del Flamengo era realmente tentativa. Sin embargo, consideró que debido a la natural curva de aprendizaje le habría costado más el poder aspirar al futbol de Europa.

“Agradecer a los equipos que me han buscado, la verdad soy muy feliz aquí en Chivas. Obviamente te pones a pensar en muchas cosas, es un gran equipo, juegan la Libertadores, juegan muchos torneos en Brasil que es una liga importante, pero estoy enfocado en Chivas. Creo que es una vitrina muy grande para en futuro a corto o a largo plazo poder ir a Europa, sueño con ello”, sentenció.