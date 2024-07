Jeremy Ebobisse madrugó el sábado con su gol a las Chivas de Guadalajara en la caída 4-3 (1-1) en penales ante San Jose Earthquakes. Impresionó a todos con su cabezazo, inalcanzable para Raúl Rangel, en el partido que inauguró el Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. Esa misma impresión generó curiosidad en la afición rojiblanca por lo que llevaba en su cuello. ¿Qué era y para qué sirve? Rebaño Pasión te despeja todas las dudas.

El delantero franco-estadounidense, de 27 años de edad, enfrentó al Rebaño Sagrado por primera ocasión en su carrera en la MLS. Ebobisse (6′) sorprendió a todos al enviar su cabezazo cruzado a la red en el inicio del partido en Levi’s Stadium. Los rojiblancos encontraron la paridad en la última jugada por intermedio de Roberto Alvarado (90+8′). Pero, erró su tiro en la tanda de penales, junto a Cade Cowell para ceder el punto extra en su debut.

Ebobisse, quien se dio a conocer como goleador en Portland Timbers, ahora juega con San Jose Earthquakes. Luego de cada partido que juega, siempre queda una interrogante por dilucidar. Muchas personas se preguntan: ¿Qué lleva el atacante alrededor de su cuello?, ya que porta un extraño dispositivo. Rebaño Pasión te revela de que se trata todo esto.

¿Qué es el collar que Jeremy Ebobisse lleva en cada partido?

El atacante del Earthquakes, durante el partido frente al Guadalajara, portaba en su cuello un dispositivo no invasivo llamado Q-Collar. Un artefacto que aumenta el volumen sanguíneo, para reducir el movimiento del cerebro dentro del espacio craneal. Lo que puede ocurrir debido al impacto repetitivo en la cabeza con el balón. La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) aprobó este nuevo dispositivo para deportistas. Se trata de un collar que aplica una fuerza de compresión en el cuello. Está indicado para deportistas de 13 años de edad en adelante, para su uso durante actividades deportivas.

El Q-Collar es un dispositivo de silicona diseñado para aplicar una ligera presión en las venas yugulares. Lo cual proporciona “una capa de protección” al reducir el movimiento del cerebro dentro del espacio craneal, cuando se recibe un golpe en la cabeza. Los desarrolladores de este artefacto explicaron que “debido a que el cerebro flota al interior del cráneo, se mueve -a veces con gran fuerza- cuando la cabeza recibe un impacto. Al aplicar una ligera presión a los lados del cuello, el Q-Collar aumenta el volumen de sangre en las estructuras venosas del cerebro, lo que reduce el movimiento interno dañino que causa la lesión cerebral“.

¿Qué otros deportistas usan el Q-Collar como Ebobisse?

La FDA aclaró que este dispositivo no reemplaza los cascos u hombreras, sino que debe ocuparse con otros equipos deportivos de protección. El producto comenzó a desarrollarse en 2011 y es propiedad de la empresa Q30 Sports Science fundada por Bruce Angus y Thomas Hoey. El primer país en el que se autorizó su comercialización fue Canadá.

Además de Jeremy Ebobisse, quien causó curiosidad al usar el Q-Collar en el partido frente a Chivas, otros deportistas han optado por protegerse con este dispositivo. Resalta el caso de Michael Sowers, estrella de Premier Lacrosse League, a quien le diagnosticaron cinco conmociones cerebrales hasta 2021. Aunque la recomendación médica fue retirarse por el riesgo de recibir más daño, decidió continuar su carrera. Hasta la fecha, usa el Q-Collar.

Otra disciplina en la que ha tenido gran impacto el Q-Collar es el futbol americano. Drue Tranquill, de Kansas City Chiefs, o Josiah Deguara, de Green Bay Packers, se han beneficiado de su uso.

Q-Collar: Un dispositivo polémico

Aunque se ha defendido el uso de Q-Collar en el deporte, muchas personas han decidido no usarlo. Especialistas han señalado que este dispositivo podría crear una sensación de seguridad que lleve al atleta a ser menos precavido en sus movimientos y sus interacciones con otros jugadores.

Parece un producto simple a primera vista, aunque su función es clave para mantener la salud mental de los deportistas a largo plazo. Principalmente, quienes están expuestos a golpes en la cabeza. Un estudio realizado a exfutbolistas británicos sugirió que cabecear la pelota de manera repetitiva, es un factor relacionado con el deterioro cognitivo.

¿Qué dijo Jeremy Ebobisse tras superar a Chivas en penales?

Jeremy Ebobisse platicó en la zona mixta del Levi’s Stadium con el periodista Faviab Renkel. En cuando a lo que significó su gol frente al Guadalajara, consideró que: “como delantero, siempre es complicado cuando no marcas de forma consistente. Creo que las posibilidades se han ido dando a lo largo del año. En los últimos dos partidos ha habido oportunidades y me he sentido frustrado por no poder aprovecharlas. Empieza a pesarte: primero, no tienes las oportunidades, y luego, cuando las tienes y no las aprovechas, empiezas a dudar de ti mismo. Pero, mis compañeros no dudan de mí y eso es todo lo que puedo pedir. Esta noche ha sido el comienzo de una buena racha, no sólo para mí, sino para el equipo. Veamos qué podemos hacer ahora“.