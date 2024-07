Rafael Márquez Lugo lideró un intenso debate sobre la actitud que mostró Chivas de Guadalajara en su opaco debut en la Leagues Cup 2024. Los tapatíos sufrieron para igualar 1-1 con San Jose Earthquakes y perder la tanda extra de penales en el inicio del Grupo Oeste 2 del evento. El inolvidable exdelantero rojiblanco tiró su dardo contra el desempeño mostrado en el Levi’s Stadium ante el peor equipo de la MLS.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través de Apple TV]

El Rebaño Sagrado debutó el sábado con un angustioso empate en Santa Clara, California y cedió en la definición por penales. Los rojiblancos se vieron sorprendidos con el gol de Jeremy Ebobisse (6′). Roberto Alvarado (90+8′) igualó todo en la última jugada. Pero erró su tiro en los penales, junto a Cade Cowell, para perder el punto extra en su debut en esta Leagues Cup 2024.

Después del decepcionante estreno del Guadalajara frente al peor equipo de la Major League Soccer en la temporada 2024, Márquez Lugo no perdonó. El actual analista del programa La Última Palabra en Fox Sports tiró su dardo contra los jugadores, por la actitud que mostraron en Levi’s Stadium. Y ante la consulta del debate en la mesa, respondió para la razón de su caída que “yo tendría que escoger, por soberbia“.

Márquez Lugo, goleador de Chivas en una época oscura hasta su retiro en 2015, agregó que “salieron demasiado relajados en el primer tiempo. No sé si no se lo tomaron tan en serio. Si de parte de (Fernando) Gago no apretó ahí, desde la alineación, me parece. Creo que contra el último lugar de la MLS era lógico darle minutos a Chicharito“.

La opinión de Miguel Herrera sobre la actitud de Chivas en Leagues Cup 2024

Miguel Herrera, extécnico del América, secundó a Márquez Lugo en su intervención y coincidió con el exgoleador en este debate. El timonel refirió que “yo no podría decir que (Chivas) viene jugando mal, porque había arrancado un poco mal Chivas. Mejoró bastante, ya jugando bien en la Liga MX“. Advirtió que Fernando Gago “no tiene un plantel basto, tan basto como para decir: pongo ahora a este equipo, que sé que me puede competir y guardo a otros. Creo que tiene un plantel, que es de 14-15 jugadores, pero que tienes que poner a lo mejor que tienes“.

El Piojo Herrera explicó que “Chivas este torneo lo pudo haber tomado más en serio y pelearlo, porque tiene equipo. Tiene una base de equipo bueno, como para pelearlo. No sé si va a mitigar muchas cosas este torneo, pero a final de cuentas, hoy sí yo creo que un poco de la soberbia de no tomar (en serio esta Leagues Cup 2024)“.

Herrera coincidió con Márquez Lugo y cuestionó la ausencia de Chicharito. Indicó a Fox Sports que “si tu tienes un centro delantero y no lo vas a poner, ok. Déjalo en la banca, porque lo vas a tener que usar en cualquier momento, si es necesidad. Si es imperioso que el equipo tenga que ir a buscar el resultado, tienes a un jugador con mucha experiencia que además sabes que hace goles. Entonces, yo coincido con Rafa (Márquez Lugo) que esto es parte de soberbia”.

El análisis de Carlos Hermosillo sobre la actitud de Chivas

El exdelantero de Chivas e histórico de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, se sumó al debate y no perdió la ocasión de tirar su dardo, también. Coincidió con los demás al afirmar que “yo digo también que es soberbia. Me parece que a los equipos mexicanos no les interesa este torneo. Si ves hasta ahorita los resultados, el único que sacó la cara es el Atlas. Yo lo que sigo pensando, que es un torneo que lo que les va a servir es como una pretemporada, para que lleguen mejor a la Liga”.

Hermosillo, en cuanto a la ausencia de Hernández Balcázar, refirió que “ahora, lo del Chicharo, me sorprende muchísimo, porque si algo necesita es jugar. Y jugar contra el último lugar de toda la liga hubiera sido muy bueno para el Chicharo ¿Por qué no jugó? Yo no entiendo a Gago. Para mi, hizo dos ajustes, que metió a Leonardo Sepúlveda y a Pável Pérez. Dejó al Piojo Alvarado y no metió al Chicharo”.