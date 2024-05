Las Chivas se pueden olvidar de uno de los jugadores que sonaba como posible fichaje para el próximo torneo Apertura 2024. Si bien no formaba parte del grupo de futbolistas que más cerca estaban del redil, sí era uno que estaba contemplado para apuntalar la defensa, sobre todo si se confirma la salida de Jesús Orozco Chiquete al futbol europeo en este mismo verano.

Se trata de César Montes, quien a pesar de haber descendido con el Almería en LaLiga de España, no piensa renunciar al sueño europeo, por lo que reveló que tiene planeado competir con el club dueño de su carta en la Segunda División del balompié ibérico, para tratar de volver lo antes posible a la máxima categoría.

César Montes se aferra al sueño de Europa

En una entrevista con Claro Sports, el exjugador de los Rayados de Monterrey confesó que a pesar de que ha tenido ofertas sumamente atractivas por parte de equipos de la Liga MX, por ahora no tiene pensado claudicar en este intento por consolidarse en Europa, ya que le fue sumamente difícil llegar hasta allá.

“Mi objetivo es mantenerme de este lado en Europa. Yo estoy en el proyecto de Almería y nos tocó bajar lastimosamente, pero hasta ahora yo competiré en Segunda para regresar al equipo a donde merece”, dijo de forma contundente El Cachorro.

Montes sonó tanto para volver al futbol mexicano con el Rebaño Sagrado, como con el América, equipo que habría hecho una propuesta más agresiva por hacerse de sus servicios a pesar de contar con Sebastián Cáceres y con Igor Lichnovsky en la central, así como con el repatriado Néstor Araujo en banca.

Fichaje fallido de Chivas pese a que en México se paga bien

“En México te pagan súper bien, vives muy bien. He tenido acercamientos de Liga MX y te envuelven, más por el momento en el que compites. Las decisiones de quienes regresan se toman a nivel familiar y la gente no lo entiende, pasó la temporada pasada que regresaron varios a México, pero yo quisiera que vinieran más futbolistas mexicanos, pero somos muy caros”, comentó.

“Nos cuesta salir, a mí me costó mucho porque también tienes que demostrar, yo tuve que jugar Juegos Olímpicos, jugar Mundial, hacer grandes temporadas con Monterrey, y aún así los equipos de aquí tienen dudas, mi directiva se llegó a arrepentir de no traerme antes, pero porque no apuestan porque no saben cómo nos vamos a adaptar”, sentenció.