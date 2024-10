El aún técnico de Chivas, Fernando Gago, tendría los días contados en el banquillo rojiblanco. Un informe fiable alertó que el Clásico Tapatío no será su despedida del redil.

Todas las versiones ofrecidas hasta el cierre de este miércoles apuntaban a las dudas que Fernando Gago dirija el Clásico Tapatío. El entrenador de las Chivas de Guadalajara prepara a su plantilla con miras al duelo frente al Atlas, en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Un fiable reporte desde Argentina alertó lo que separa al técnico de dejar tirado todo en el redil y marcharse a Boca Juniors. Algo que no gustó mucho al alto mando xeneize.

El director técnico lideró la sesión matutina de este miércoles en las instalaciones de Verde Valle, con miras a ese próximo partido. El timonel abandonó el recinto en la tarde tras reportarse una reunión clave con la directiva del Rebaño Sagrado. Algo que fue desmentido en Buenos Aires por el reconocido insider de Boca Juniors, Diego Monroig, quien aludió a una fuente dentro del grupo de Gago.

Monroig, a través de la programación de ESPN Argentina, desmintió tal reunión en Guadalajara. Afirmó que “Gago siempre se retira a esa hora, no hubo ningún cambio de rutina, me cuenta alguien de su cuerpo técnico“. Así, confirmó el periodista que el estratega “dirige el sábado el Clásico de Guadalajara y seguirá hablando con Boca“. Advirtió que su salida: “Puede ser de manera lenta y no tan acelerada como quiere Boca“. Por lo que luego jugó con los tiempos.

El comunicador argentino reveló lo que separa a Fernando Gago de dejar tirado a Chivas para irse lo antes posible a Boca Juniors. Refirió que “aunque llegó en la gestión de Fernando Hierro, mantiene una muy buena relación con (Amaury) Vergara, el dueño. Y por eso, la necesidad de salir de buena manera, le da mucha importancia a las formas“. Por ello, Diego Monroig reveló cuándo se dará la salida del técnico del redil. Una fecha que no gustó mucho en el seno del club xeneize, que lo quiere de inmediato.

¿Cuándo se irá Fernando Gago de las Chivas?

El reconocido insider de Boca Juniors para la cadena ESPN alertó que “el ideal de Boca es que Gago este la próxima semana en Argentina“. Algo que no está, de momento, en los planes del estratega, ni del Guadalajara. Por lo que confesó cuándo se irá el timonel del redil en este Apertura 2024 y será tras el Clásico Tapatío, pero no después del partido. Sino, una semana más tarde.

Diego Monroig refirió en la programación de ESPN Argentina que “Chivas tiene firmado un amistoso en Estados Unidos, nada menos que con América. El contrato de ese partido de esta Fecha FIFA exige -en parte- la presencia de Gago”. Agregó que “la idea de Gago y de Chivas es que lo suelte después de ese amistoso, el 13 de octubre“, en el Estadio NRG de Houston, Texas. El timonel tendría unos 10 días para preparar su debut con Boca Juniors en los Cuartos de Final de la Copa Argentina, el 23 de octubre.

El periodista insistió en las formas del exfutbolista formado en Boca Juniors. Refirió que “el ¿cómo? le importa a Gago. El ¿cuándo? le importa a Boca. Quiere irse bien“. Monroig añadió que “el presidente de Chivas está en Europa y su intención es reunirse con el plantel y con Fernando Gago el día 13 en el amistoso en Estados Unidos“. Algo que pudiera afectar su negociación con Juan Román Riquelme y el alto mando xeneize. Señaló que “esta variable del amistoso con América en Estados Unidos el 13, es no menor”. Aunque aseguró que “hoy el elegido es Fernando Gago“.