La derrota contra Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes quedó atrás. Los dirigidos por Fernando Gago afrontará la Jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga MX con un solo objetivo: volver a ganar para mantenerse, cerca de la recta final de la fase regular, peleando por los puestos de clasificación directa a Liguilla. Y para eso, las Chivas recibirán a Rayados este sábado en el Estadio Akron…

Femenil y Tapatío, fuera del Estadio Akron

”Tapatío y Chivas Femenil están jugando en el Estadio Jalisco porque la cancha del Akron está muy madreada y la quieren cuidar”, explicó el periodista Raymundo González en el programa La de Ocho. Así, la casa del Guadalajara podrá resguardarse para los eventos más importantes del 2024, que podrían incluir partidos correspondientes a la Liguilla si los resultados acompañan.

Gilberto Sepúlveda, disponible ante Rayados

La última aparición de Tiba Sepúlveda fue el 1 de septiembre, en el 5-0 contra FC Juárez (Getty Images)

De acuerdo con la información que brindó Alex Ramírez, Tiba Sepúlveda ya está a disposición de Fernando Gago para sumar minutos el próximo fin de semana contra Rayados en el Estadio Akron. A diferencia de Cade Cowell, quien aún sigue recuperándose, el zaguero central le ofrecerá al entrenador argentino más opciones para armar su alineación de cara a un duelo más que crucial.

¿Fernando Gago se va de Chivas de Guadalajara?

Rumores desde Argentina han puesto al entrenador del Guadalajara entre las opciones para reemplazar a su compatriota Diego Martínez en Boca Juniors. Por el momento, esa información no tiene sustentos. El Xeneize aún no despidió a su actual estratega y se cree que, en caso de hacerlo, el timonel del Rebaño Sagrado no es la opción preferida por Juan Román Riquelme y la directiva.