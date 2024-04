Uriel Antuna no tuvo en lo absoluto una participación destacada con las Chivas. De hecho, fue uno más de esos fichajes fallidos que llegaron con una alta expectativa y salieron por la puerta trasera debido a su bajo rendimiento. En Cruz Azul encontró una nueva oportunidad para continuar con su carrera, donde ha mostrado una mejoría respecto a su paso por el Guadalajara.

Pero al menos en la Perla Tapatía, ‘El Brujo’, como se le conoce, es recordado más por sus indisciplinas que por sus buenas actuaciones, como cuando apareció en un polémico video en plena fiesta junto con el también problemático, Alexis Vega, y una botella de vodka de tamarindo en mano.

Antuna, bautizado como cristiano

En un vuelco a su historia, Antuna, recién compartió en sus redes un emotivo momento que vivió el pasado fin de semana cuando fue bautizado en una comunidad cristiana con sede en la Ciudad de México. En su cuenta oficial de Instagram subió imágenes donde aparece parado dentro de una pequeña pileta con una playera que dice la leyenda “Yo decidí”.

Se puede ver posteriormente cómo el extremo de la Selección Mexicana se tapa la nariz con las manos y un par de personas lo asisten para sostenerlo de espalda mientras éste es sumergido por algunos segundos y así concreta su acto espiritual. Poco antes, tomó el micrófono y dio unas palabras desde su corazón.

¿Qué dijo Antuna tras su bautismo?

“Creo que Dios ha hecho en mi vida un cambio fenomenal. Me ha dado paz, tranquilidad, ha restaurado mi matrimonio por completo, me ha dado paz en todas las áreas de mi vida. Creo que también unas de las principales cosas por las que me quiero bautizar es primero por obedecer la palabra de Dios y después para llevar el evangelio a todos los futbolistas que lo ocupan”, dijo al público presente.

Varios jugadores de la Liga MX y algunos compañeros de Antuna en el Tri que son devotos como el portero Antonio Rodríguez, Julián Araujo y Santiago Giménez, celebraron el acto con comentarios positivos en el posteo. “Hermano, qué alegría me da ver esto. Que Dios te bendiga”, comentó en la publicación ‘El Bebote’ Giménez.

Antuna llegó a La Noria procedente del Rebaño Sagrado para el Clausura 2022 y desde entonces acumula 90 partidos como cementero, donde se ha ganado la confianza al contabilizar 23 goles y 14 asistencias con La Máquina y un total de 7 mil 363 minutos de juego.