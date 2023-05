Nahuel Guzmán, portero argentino de los Tigres UANL, generó mucha polémica la noche del domingo sobre la cancha del Estadio Akron; nada nuevo al enfrentar a las Chivas de Guadalajara. Pero en esa ocasión, se sobrepasó al dirigirse de forma grotesca a un par de reporteras que lo interceptaron para solicitarle una entrevista tras la Gran Final de Vuelta del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado cerró la Liguilla del Clausura 2023 con un doloroso revés 2-3 ante los Felinos en el marcador global de la Gran Final del torneo y el plantel rojiblanco se quedó en el césped del Gigante de Zapopan, para demostrar su grandeza en el futbol mexicano, también como un buen perdedor.

El Patón Guzmán protagonizó el momento vergonzoso de la noche al ser registrado además en un video que circula a través de las redes sociales, en el que aparece en el justo momento que le grita a dos mujeres tras acercarse a él. Una de ellas es la reconocida periodista Karina Herrera, reportera de la cadena TUDN, quien ocupó sus cuentas personales para explicar lo que sucedió y exponer al portero de Tigres UANL al que calificó de “patán“.

¿Por qué Nahuel Guzmán le gritó a las reporteras?

Karina Herrera, cariñosamente conocida como la Chapis, publicó un extenso texto en su cuenta personal de Twitter, en el que reveló que el malentendido con el portero de Tigres se debió a que este no accedió a ser parte de un enlace en vivo con la cadena TUDN. Relató que: “Me acerco a Nahuel y yo con toda la Educación y amabilidad le pregunto: ¿Nahuel, nos podrías acompañar un momento para platicar con mis compañeros y darnos tus impresiones del título? Acto seguido me gritó cualquier cantidad de tontearías cosa que me sorprendió, incluso le pedí que bajara la voz“.

La reconocida comunicadora, además, le envió un mensaje muy claro a Nahuel Guzmán: “Yo no voy a permitir que venga un tipo a gritarme sin razón, cuando ni en mi casa me gritan. Felicidades Nahuel, disfruta tu título, pero recuerda que también en tu casa hay mujeres, dudo que quieras que pasen lo que yo pasé recibiendo tus gritos enfrente de todos“.

Consiguió la disculpa final de Nahuel Guzmán

Karina Herrera reapareció este martes en su cuenta personal de Twitter para advertir que “con esto cierro el tema y de mi parte, no lo volveré a tocar. Disculpas aceptadas“.