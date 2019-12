Chivas ya tiene rival para el debut en el Clausura 2020

FC Juárez será el rival de las Chivas de Guadalajara en la primera jornada del Torneo Clausura 2020, luego que este lunes la Liga MX diera a conocer la programación de las 17 fechas que se disputarán en el próximo semestre debido a la desvinculación de Veracruz y que obligó a confeccionar un nuevo calendario.

El Rebaño Sagrado, que cerró con victorias en las últimas tres jornadas del Apertura 2019, tiene ya en funciones a Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla y que incluiría a varios refuerzos para el Clausura 2020, siendo: Uriel Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, JJ Macías, Cristian Calderón y Víctor Guzmán los confirmados hasta el momento.

Los rojiblancos, que cumplen la primera parte de su pretemporada en la ciudad de Cancún, cumplirán una serie de partidos amistosos antes del receso por las festividades de Navidad y Año Nuevo, para regresar a los entrenamientos previo a su estreno en el próximo certamen y en el que comenzarán además la serie de octavos de final de la Copa MX frente a Sinaloa.

Luego de debutar frente a FC Juárez, el sábado 11 de enero (19:00 horas), en el Estadio Akron. Así continuarán los enfrentamientos en las fechas siguientes del Clausura 2020 de la Liga MX para el Club Deportivo Guadalajara:

18-01-2020. Pachuca vs Chivas

25-01-2020. Chivas vs Toluca

31-01-2020. San Luis vs Chivas

08-02-2020. Tigres vs Chivas

15-02-2020. Chivas vs Cruz Azul

21-02-2020. Tijuana vs Chivas

01-03-2020. Chivas vs León

07-03-2020. Atlas vs Chivas

14-03-2020. Chivas vs Monterrey

22-02-2020. Querétaro vs Chivas

04-04-2020. Chivas vs Morelia

11-04-2020. Necaxa vs Chivas

19-04-2020. Chivas vs América

25-04-2020. Chivas vs Santos

03-05-2020. Pumas vs Chivas

10-05-2020. Chivas vs Puebla

