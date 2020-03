La estrategia de Chivas para recuperar el mercado estadounidense

La directiva de las Chivas de Guadalajara tiene un objetivo para el próximo año: reconquistar Estados Unidos, donde presumen de tener cinco millones de aficionados y reconocen que en la actualidad es un "mercado abandonado", por lo que tendrían en planes realizar una nueva gira de partidos por las ciudades en las que más seguidores poseen.

Olimpia Cabral, directora comercial del Rebaño, aseguró en una entrevista con la cadena internacional ESPN que Estados Unidos "es un mercado que tenemos abandonado. Estamos buscando una estrategia para llegar, con patrocinios, con marcas, con eventos, incluso tenemos un proyecto de un tour, que nos dará la oportunidad de estar en las sedes en la que más afición tiene Chivas en los Estados Unidos. Vamos a tener una cercanía con la gente de allá".

La directiva de la organización rojiblanca señaló que "hoy en día, Chivas TV nos permite tener una proximidad, pero sin duda debemos de tener una oficina en Estados Unidos. Estamos por cerrar una alianza allá, que nos va a permitir extender este brazo comercial y actividades, que nos permita sumar algunas marcas que atienden el mercado hispano, que entienden el estilo de vida de los mexicanos".

12.5 % de los aficionados del Club Deportivo Guadalajara se encuentran del otro lado de la frontera norte, a pesar de ello, Cabral reconoció que "un porcentaje del negocio total de Estados Unidos contra México no representa, no representa lo que debiera representar en función con la afición que tenemos allá, prácticamente nos quedamos con el ingreso de los partidos amistosos y todo lo que da Chivas TV con los patrocinadores".

El principal vínculo entre los rojiblancos y Estados Unidos es Chivas TV, la plataforma que en la actualidad tiene los partidos del Rebaño en exclusiva para territorio estadounidense. Pese al éxito, señaló que "sería arriesgado decir que sólo estaremos en Chivas TV. Tengo la certeza de que, con todo el crecimiento que tenemos, algún día podría ser, no es ahora. Yo creo que hoy estamos con tres distintas cadenas, no estamos en exclusiva, estamos con Multimedios, con Televisa, en TV Azteca. Chivas TV viene a sumar y aportar, hoy en día no vamos a salir de los medios, porque es importante la exposición y es una importante fuente de ingresos para el club".

