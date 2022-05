El Puñetazo de la portera de Pachuca sobre Carolina Jaramillo que la silbante no vio

Carolina Jaramillo de las Chivas de Guadalajara nunca se cansó de darle un baile a las defensoras de Pachuca en el triunfo 4-2 dentro de la Final de Ida por el Torneo Clausura 2022 dentro de la Liga MX Femenil, por lo que la guardameta Esthefanny Barreras le propinó un tremendo puñetazo cuando la atacante estaba sobre el césped.

Antes de que el Rebaño Sagrado le diera la vuelta al marcador de manera magistral, las hidalguenses defendían su arco con uñas y dientes, pues estaban arriba 2-1, no obstante la guardameta se lo tomó muy en serio y agredió sin balón a Caro Jaramillo en una jugada que no tenía nada y donde ya se habia quedado con el esférico.

Corría el minuto 59 cuando la jugadora de Chivas se enfiló al área y Barreras salió para quedarse con el balón chocando con Jaramillo, quien se quedó dólida por la jugada y fue cuando la arquera aprovechó para soltarte un duro golpe por la espalda del cual no se percató la silbante Priscila Eritzel Borja.

Fue a través de redes sociales que los seguidores de Guadalajara exigieron que para el duelo de Vuelta, que se jugará en el Estadio Akron, la cancerbera de Pachuca sea sancionada y no vea acción en el compromiso, pues hay que recordar que en la Liga MX Femenil no existe el VAR y por ello los árbitros no reciben ayuda de otros ojos fuera de lo que alcancen a percibir dentro del terreno de juego.

Caro Jaramillo fue clave en el triunfo

Al minuto 71 la misma Caro se encargó de anotar un gol olímpico para emparejar las acciones y minutos más tarde le puso un servicio a la cabeza de Alicia Cervantes, quien decretó el 3-2 con el que le dieron la vuelta a la pizarra con todo y el tremendo puñetazo que recibió por parte de la portera hidalguense que podría ser sancionada por las Comision Disciplinaria.

