Chivas vs América: Fecha, hora y qué canal transmite EN DIRECTO el Clásico Nacional de Liga MX

Chivas de Guadalajara visita el sábado al club América en el Estadio Azteca, en la edición 178 del Clásico Nacionalen Liga MX y 237 en la historia de una rivalidad eterna en México, un partido correspondiente a la undécima jornada del Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 en busca de dar un golpe definitivo de autoridad, después del triunfo 2-1 el viernes sobre Necaxa en la última jugada en el Estadio Victoria. El encuentro será, por supuesto, a puertas cerradas como consecuencia de la pandemia del coronavirus o Covid-19.

Durante la previa a esta nueva edición del Súper Clásico Mexicano en el Coloso de Santa Ursula, el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich se encuentra de manera provisional en el quinto lugar de la tabla de posiciones, es decir en uno de los lugares de dominio para la repesca previo a la Liguilla, aunque no deberá confiarse y necesita sumar los tres puntos en este compromiso para afianzar sus aspiraciones de volver a una Fiesta Grande, luego de tres años de ausencia.

El "Rey Midas", como se conoce en el futbol mexicano a Vucetich, intentará mantener el funcionamiento de Chivas que ha venido mostrando una leve mejoría y seguir explotando las combinaciones ofensivas que presentan elementos claves como Uriel Antuna, José Juan Macías y Alexis Vega, quien anotó el gol de la victoria en Aguascalientes en la última jugada.

En el compromiso más reciente frente a las Águilas, el Rebaño Sagrado perdió 4-1 en el Estadio Azteca, el 28 de septiembre de 2019 en el marco de la fecha 12 del Apertura 2019 y que sirvió de estreno para la gestión del ya ex técnico Luis Fenando Tena, después que no pudieran enfrentarse en el pasado Clausura 2020, que se canceló por la pandemia del coronavirus o Covid-19. La tercera ocasión en la historia que no se disputó un Clásico Nacional en la era de los torneos cortos en México.

Transmisión: ¿Qué canal transmite el partido entre Guadalajara y América?

Chivas visitará a las Águilas por la undécima jornada del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX en el Estadio Akron el próximo sábado 19 de septiembre, desde las 21:00 horas, con la transmisión en directo de Canal 5 y TUDN.