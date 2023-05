Damaris Godínez, defensora de las Chivas de Guadalajara, lanzó esta semana una potente reflexión al celebrarse este miércoles 10 de mayo el Día de las Madres en México y todo lo que debió superar para cumplir su sueño de ser futbolista profesional y una de las figuras de la Liga MX Femenil.

La estelar lateral del Rebaño Sagrado Femenil debutó con el club León en el Clausura 2018 y de manera simultánea también se estrenó en otra etapa de su vida: ser mamá. La rojiblanca se confesó en una entrevista exclusiva con Fox Sports sobre su experiencia en este proceso de ser profesional dentro de la cancha y afuera, una madre ejemplar.

Godínez reconoció a Fox Sports que el proceso “fue difícil, porque yo no tenía a alguien profesional que me ayudara a entrenar (después del embarazo). Todo lo hice por mi cuenta, no entrené por mucho tiempo y tenía que cuidar a mi niño“. Añadió que “después fui adaptándome otra vez al futbol, me sentía diferente, me sentía lenta y sabía que tenía que prepararme más para que un equipo me diera la oportunidad. Cuando firmé con León tuve que dejar a mi hijo porque no tenía mucho apoyo. Estando ahí me preparé más, hacía cosas extra por mi cuenta para poder estar en otro equipo más grande como Chivas“.

Damaris Godínez viene de ser campeona con Chivas Femenil (Imago7/ Juan Angel Ovalle)

El futbol femenil ha mejorado con las madres

La defensora de Chivas Femenil, que ha disputado el 95.35% de los minutos posibles y ha aportado tres goles, resaltó que “antes no se hablaba de ningún apoyo para nosotras las mamá, pero ahora en la Liga MX Femenil ya hay un mejor apoyo. Creo que ya llevan mejor tu embarazo y te siguen pagando“. Agregó a Fox Sports, que “al principio creí que iba a ser difícil poder estar en un equipo, porque cuando comenzó la Liga aún estaba esperando la llegada de Thiago. Nunca me rendí, siempre tuve el apoyo de mi familia. Ellos siempre me motivaron y me ayudaron a saber que sí podría estar en un equipo“.

¿Cómo es ser mamá futbolista para Damaris Godínez?

La lateral del Guadalajara argumentó por qué ser futbolista es diferente y advirtió que “a lo mejor otras mamá trabajan muchas horas y al día siguiente están cansadas, pero el alto rendimiento implica muchas cosas. Si tú no descansas bien puede venir una lesión“. Argumentó que “mi hijo es un niño muy feliz, siempre está ahí para apoyarme” y reveló que “le gusta mucho el futbol, le gusta ir al estadio y venir a los entrenamientos. Entonces siento que también ya es parte de su vida el futbol“.

