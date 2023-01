El Rebaño Sub 20 sumó sus primeros puntos del semestre, pero la Sub 18 sufrió su primer revés del año.

¡Espectacular! Chivas Sub 20 consiguió una importante remontada contra Rayados en su debut en el Clausura 2023

El receso futbolístico tan largo por fin llegó a su fin y la pelota volvió a rodar en Primera División y en las diversas categorías de las fuerzas básicas, en donde Chivas tuvo una agridulce presentación, ya que consiguieron un emocionante triunfo en la Sub 20, pero tropezaron en la Sub 18.

El Guadalajara Sub 20 tuvo una prueba sumamente complicada contra Rayados este sábado, ya que los rojiblancos comenzaron perdiendo el partido por un gol de vestidor de los regiomontanos que se fueron arriba en la pizarra desde el minuto 2 de juego gracias a la anotación de Isidro Suárez.

Sin embargo, los dirigidos por Arturo Ortega dieron una muestra de amor propio y consiguieron una emocionante voltereta en la recta final del compromiso gracias a las dianas de Luis Ledesma y Ever Corona a los minutos 73 y 86, respectivamente, con lo que los rojiblancos sumaron lo primeros tres puntos del semestre.

IMAGO 7

Por su parte, la Sub 18 tuvo una gris presentación en el Clausura 2023 al caer por la mínima diferencia contra los juveniles regiomontanos, que lograron la primera victoria del año gracias a la diana de Joel Domínguez al minuto 15 de juego.

¿Qué sigue para las fuerzas básicas de Chivas?

Hay que recordar que el calendario de competencia de Primera División y las menores es idéntico, por lo que al igual que el equipo del Máximo Circuito, los juveniles deberán viajar a San Luis Potosí para encarar el segundo compromiso del semestre en calidad de visitante.

