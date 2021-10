No levanta: Chivas cayó ante Pachuca y no logra salir de la parte baja de la tabla en la Sub-20

Chivas no pudo hacer valer la localía y sumó cuarta derrota en el Torneo Grita México Apertura 2021 en la categoría Sub-20, luego de perder por 2-1 ante Pachuca, en el duelo de la Jornada 9 disputado en Verde Valle, por lo que se mantiene en la parte baja de la tabla y sin poder repuntar en la primera mitad del torneo, en busca de meterse a zona de calificación.

El panorama se complicó para el conjunto rojiblanco desde los primeros instantes del encuentro, pues apenas transcurridos siete minutos, el silbante decretó la pena máxima a favor de los Tuzos, la cual fue convertida sin problemas por Emmanuel Quezada directo a la escuadra derecha de Eduardo García, quien nada pudo hacer para impedirlo.

Desafortunadamente, Chivas no pudo encontrar el empate en la primera mitad, pues fue hasta el minuto 57 cuando logró capitalizar el gol de la igualada, Sebastián Pérez Bouquet, quien firmó un golazo desde afuera del área con un potente disparo de derecha, que de momento le valía un punto al Rebaño.

Sin embargo, el gusto le duró poco a los dirigidos por Francisco Robles, ya que al minuto 74 de nueva cuenta el cuadro hidalguense hizo valer su contundencia y Bryan González anotó el gol definitivo para el triunfo de los Tuzos.

Hay que destacar que Juan de Dios Aguayo pudo sumar minutos esta mañana con el equipo Sub-20 de Chivas, luego de que se encuentra en recuperación de la lesión que sufrió hace unas semanas, y por la que no ha vuelto a tener actividad en el primer equipo, donde ya pudo tener un par de actuaciones en el Apertura 2021, dejando muy buenas sensaciones.

De esta manera, las Chivas se quedaron estancadas hasta el puesto 12 de la tabla de posiciones, con apenas 11 puntos, producto de las cuatro derrotas que han sufrido, dos empates y solo tres triunfos, por lo que están obligados a cerrar de la mejor manera posible el torneo si quieren mantener con vida las esperanzas de meterse a la Liguilla.