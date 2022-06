Chivas está actualmente en una situación en la que el talento no sobra en el plantel del primer equipo; sin embargo, tanto Ricardo Cadena como Ricardo Peláez están convencidos de que todo proceso lleva su tiempo y es por eso que han decidido no registrar a Sebastián Pérez Bouquet con el primer equipo de Guadalajara.

El juvenil mediocampista ha sido considerado como una de las máximas joyas de la cantera tapatía debido a su rendimiento que ha tenido durante divisiones inferiores, aunado a que no lo hizo mal en las oportunidades que le brindó Marcelo Michel Leaño en el primer equipo, pero pese a todo eso no será utilizado recurrentemente en la Liga Mx.

Hay que recordar que el semestre anterior, durante su interinato, Ricardo Cadena prescindió completamente del juvenil canterano y no le dio minutos de juego; sin embargo, Rebaño Pasión pudo saber que no es que el mediocampista no sea del agrado del estratega, sino que no considera adecuado adelantarle procesos, ya que piensa que aún le falta madurez para estar en el primer equipo.

Es por eso que la directiva y cuerpo técnico rojiblancos han decidido adelantar ligeramente su proceso, ya que venía trabajando regularmente en la Sub 18 y esporádicamente en la Sub 20, para que se integre por completo en el Tapatío de Liga de Expansión, con lo que confían que siga progresando como jugador y posteriormente pueda estar integrado al cien por ciento en el conjunto de Chivas.

¿Podrá Pérez Bouquet ser utilizado en Chivas?

El mediocampista de apenas 19 años de edad podrá participar en el primer equipo cuando así lo requiera el cuerpo técnico comandado por Ricardo Cadena ya que contaría con carnet único que le permitiría subir y bajar de categoría. Curiosamente en los registros de Liga de Expansión no aparecen Pável Pérez ni Paolo Yrizar, ya que fueron inscritos con el primer equipo.

