¡Otra vez América! La Sub 18 de Chivas concluyó su participación en el Apertura 2022

Las fuerzas básicas de Chivas se encuentran en una severa crisis de resultados, ya que el representativo Sub 18 terminó su participación en el Apertura 2022 al caer eliminado en la instancia de Cuartos de Final y en casa frente al América, quien se impuso en los dos compromisos de la serie.

Es cierto que en el actual proyecto deportivo del Guadalajara la prioridad no es conseguir títulos en divisiones inferiores, ya que según palabras de Ricardo Peláez, la prioridad es la formación y maduración de los futbolistas juveniles para que puedan llegar al primer equipo.

Sin embargo, los rojiblancos han ido fracasando poco a poco en las categorías juveniles, ya que en la Sub 20 no pudieron avanzar a la Liguilla y ahora la Sub 18 quedó eliminado en la primera instancia contra el conjunto de las Águilas, quienes se metieron a Verde Valle con una ventaja de 2-1, repitiendo la dosis en la cancha del Rebaño.

La escuadra de menores de 18 años ha sido la más consistente de toda la institución, ya que calificó en cuarto lugar y poco a poco algunos jugadores están levantando la mano para ascender a la Sub 20 y continuar avanzando en su proceso formativo para llegar al balompié profesional.

¿Cuál representativo rojiblanco sigue en competencia?

El Guadalajara seguirá en competencia en la Liga de Expansión, en donde los dirigidos por Gerardo Espinoza ya lograron amarrar su pase a la Fase Final, siendo el único combinado de fuerzas básicas que sigue en competencia.

