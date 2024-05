Un reporte confirmó este lunes por qué la directiva de Chivas no logró convencer al delantero Ronaldo Nájera. ¿Quién es? ¡Te lo contamos!

Confirmado: ¿Por qué no fichó Ronaldo Nájera con Chivas y va al Atlético de San Luis?

La dirección deportiva de las Chivas de Guadalajara, liderada por Fernando Hierro, ya trabaja con miras al venidero campeonato. Los rojiblancos buscarán blindar la alineación del entrenador Fernando Gago e incorporar talento joven a la plantilla principal. Esto, de cara al Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Por ello, un reporte de César Luis Merlo confirmó por qué los tapatíos no lograron convencer al delantero Ronaldo Nájera y cuál es su destino. ¿Quién es? Rebaño Pasión te trae todos los detalles detrás de esta transacción frustrada.

El plantel del Rebaño Sagrado trabajó toda la pasada semana en las instalaciones de Verde Valle, para mantener el ritmo. Ahora, aprovecharán estos días para afinar todos los detalles previo a este compromiso con los choriceros. Los rojiblancos, bajo el mando de Fernando Gago, buscarán un resultado clave de cara a la vuelta de esta llave y extender su invicto de seis fechas.

El reporte del reconocido insider del mercado de pases de la Liga MX: César Luis Merlo, refirió por qué fracasó Guadalajara en una transacción. El argentino se refirió a: “Ronaldo Nájera, delantero, de 21 años. Libre de Tigres, ¿por qué libre de Tigres? Porque le hicieron una propuesta para renovar contrato, no se pusieron de acuerdo y Tigres hace un par de meses que lo tiene colgado (congelado), sin jugar“.

Merlo incluyó a los tapatíos al considerar que “bueno, a ese jugador lo quisieron: América, le hizo una oferta formal. Lo quiso Chivas, le hizo una oferta formal. Y lo quiere Atlético de San Luis. Bueno, su destino es Atlético de San Luis, va a firmar contrato por dos años“. El comunicador reveló en su video por qué no aceptó la propuesta de Fernando Hierro y su equipo para llegar a Verde Valle.

Luis Ronaldo Nájera jugó la Final Sub23 contra Chivas en el Apertura 2023 (IMAGO7)

¿Por qué Ronaldo Nájera no llegó a las Chivas?

César Luis Merlo confirmó en su reporte especial por qué este prometedor delantero tamaulipeco no llegó al redil. El argentino afirmó que “no va a Chivas y no va al América, porque el plan de carrera de Ronaldo Nájera, juvenil, muy promisorio de 21 años, es ir al Atlético de San Luis. Porque entiende que allí va a tener menos competencia y más chances de desarrollarse y crecer. por eso, ni América, ni Chivas. San Luis“.

¿Quién es Luis Ronaldo Nájera?

Luis Ronaldo Nájera Reyna (El Mante, 24 de febrero de 2003) es un polivalente mediocampista ofensivo, registrado en la categoría Sub23 de Tigres UANL. El atacante tamaulipeco, desarrolló toda su carrera con los universitarios. Llegó a la academia felina en el Clausura 2018, justo para cumplir 15 años de edad. Desde la categoría Sub15 pasó por las siguientes divisiones hasta jugar con la Tercera División. Inclusive, fue convocado al primer equipo en el Apertura 2021, Clausura 2022 y Apertura 2022, pero no llegó a debutar.

El también delantero, en el Clausura 2024 jugó apenas cuatro partidos y 359 minutos de acción, con un gol. Esto, luego de ser congelado por la directiva universitaria tras negarse a renovar su contrato. En 2023 jugó los 34 encuentros de ronda regular, todos como titular y anotó hasta 11 goles.