El año pasado fue positivo para las Fuerzas Básicas de las Chivas de Guadalajara. En el primer semestre, el Tapatío se consagró campeón del Clausura 2023 de la Liga de Expansión y más tarde se coronó también en el Campeón de Campeones. Asimismo, luego fue el turno del Sub-23, que también se alzó con el título de la categoría tras vencer a Tigres en la final.

No obstante, tal parece que las cosas han cambiado y mucho para el Tapatío en los últimos meses. Lejos de aquel equipo ganador, la salida de Gerardo Espinoza parece ser un golpe todavía difícil de digerir. El entrenador Arturo Ortega no logra encontrar la regularidad ni los resultados.

En el último certamen, el Filial ni siquiera pudo clasificar al Play-In para optar por un lugar en la Liguilla, ya que terminó entre los peores posicionados de la tabla. En este Clausura 2024, Tapatío se ubica en el décimo lugar, por lo que apenas estaría ganándose la chance de jugar el Repechaje. No obstante, lo que más sorprende son sus malos resultados jugando como local.

Tapatío lleva seis meses sin ganar como local

Este miércoles, por la Jornada 11 de la Liga de Expansión, Tapatío rescató un empate frente a Correcaminos, luego de estar dos goles por debajo en el marcador. Los tantos de Teun Wilke y Gael García le permitieron salvar al menos una unidad, aunque lo que no logró fue romper la seguidilla de encuentros sin poder sumar de a tres en su casa.

Arturo Ortega no logra sacar lo mejor del Tapatío (Imago7)

Tapatío no gana en condición de local desde el pasado 7 de septiembre, por 1-0 ante Mineros y gracias a un gol de Mateo Chávez, hoy en el primer equipo. Desde esa fecha han pasado ya más de seis meses y un total de nueve encuentros que arrojaron un saldo de tres empates y seis derrotas. Como si fuera poco, en cuatro juegos no el Filial no fue capaz de marcar gol, mientras que sólo en uno logró mantener la valla invicta.

2-2 vs Tepatitlán

1-2 vs Cimarrones

2-4 vs Leones Negros

0-1 vs Dorados

0-2 vs Venados

0-2 vs La Paz

0-0 vs Morelia

1-2 vs Alejibres

2-2 vs Correcaminos

¿Cuándo vuelve a jugar el Tapatío?

En busca de mejorar su ubicación en la tabla y decir presente en la Liguilla, Tapatío tiene dos encuentros seguidos fuera de casa: primero visitará este sábado al Tepatitlán, mientras que el martes hará lo propio ante Cancún. Los dirigidos por Ortega recién volverán a ser locales el próximo 2 de abril, ante el Atlante, contra el que buscarán por fin romper la maldición que arrastran jugando en condición de local.