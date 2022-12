Chivas de Guadalajara celebra esta semana con la incorporación de dos refuerzos a su plantilla y el triunfo por la mínima diferencia sobre Atlas en el Clásico Tapatío por la Copa Sky, como parte de la etapa cumbre de la Pretemporada al Torneo Clausura 2023 de Liga MX. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, que reportó el 14 de noviembre, regresó este lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar los detalles de la Final de la Copa Sky, antes del debut contra Rayados en Monterrey, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023, el sábado 7 de enero.

Guadalajara recibe a La Máquina

Chivas tendrá la oportunidad de disputar su primer trofeo bajo las órdenes de Veljko Paunović cuando esta noche se mida a Cruz Azul en la Final de la Copa Sky. Los rojiblancos llegan con marcar perfecta a este compromiso, mientras que los cementos accedieron luego de vencer al América el martes pasado. Será la segunda ocasión que se midan en este torneo amistoso. La primera se dio en el 2020 cuando los capitalinos se impusieron 2-1.

Imago7

Brandon Vázquez, a Bélgica

El atacante mexicoamericano, anteriormente pretendido por el Guadalajara hoy tiene su futuro apuntando al balompié de Europa, ya que el Standard de Lieja de Bélgica lo tiene en mente como uno de sus refuerzos para este mercado invernal, así lo dieron a conocer algunos reportes desde Estados Unidos. El atacante de 24 años anotó 20 goles en la pasada temporada y suma 40 tantos en sus 138 encuentros como profesional el futbol de la Unión Americana.

Getty Images

Paunovic recuerda su anécdota con Pelé

El entrenador del Rebaño aprovechó la conferencia de prensa previa a la Final de la Copa Sky para recordar a Pelé y una anécdota con su padre, la cual atesora con gran cariño: “Pelé pidió para su despedida a europeos para jugar su último partido de Brasil contra ese equipo. Me acuerdo que para mí fue un gran acontecimiento, nunca vi a mi padre jugar, se retiró cuando yo era muy pequeño. En una ocasión me llamó y me preguntó qué quería para mi cumpleaños número 30. Me dijo ‘qué te regalo’ y le dije ‘quiero ese partido que jugaste contra Pelé, en Maracaná con 200 mil personas’. Me lo consiguió y fue la primera vez que vi a mi padre jugar, el partido más grande de su carrera. Mi padre fue un gran campeón, pero considero que ese día vi dos figuraste marcaron mi vida, no sólo futbolística, sino personal".

Imago7

