Afición de Chivas amenaza a directiva si no llegan refuerzos en el Clausura 2022

Los seguidores del Club Guadalajara siguen manifestando su malestar por la falta de refuerzos, la poca claridad con la que vislumbran el plantel que encarará el Torneo Clausura 2022, donde no han anunciado caras nuevas, aunado a que Uriel Antuna tiene los dos pies fuera de la institución y los candidatos que han sonado son de muy bajo perfil para enrolarse en el equipo rojiblanco.

Ante ello, en redes sociales circuló un comunicado que se fue viralizando entre los aficionados del Rebaño Sagrado donde advierten que no están dispuestos a seguir comprando o adquiriendo algún servicio del equipo tapatío hasta que no vean resultados a nivel deportivo, pues queda claro que gran parte del malestar es con Ricardo Peláez, director deportivo.

“La afición de Chivas no está dispuesta a adquirir ningún producto o servicio proveniente de la institución, si la directiva no presenta refuerzos de calidad. No es culpa de la afición y de la gran historia del club la mala dirección deportiva”, es lo que publicaron a través de las redes sociales.

La cuenta oficial de Twitter de Chivas tiene este despegado en los comentarios de sus diversos posteos y muchos seguidores también agregaron el hashtag #SinRefuerzosNoHayAbono, en un alusión a lo que hicieron los fans del América el martes pasado reclamando a su dirigencia por la misma situación.

Los nombres que suenan para llegar a Chivas

Inicialmente la idea de Peláez era un intercambio entre Uriel Antuna y Sebastián Córdova, pero todo indica que este trueque se cayó porque los azulcremas no aceptaron al “Brujo” y ahora el Rebaño deberá voltear a otro lado con la idea de reforzarse, el problema es que con nombres como Paolo Yrizar de los Dorados de Sinaloa y Armando Escobar de Atlante, el público rojiblanco está inconforme y quieren jugadores de renombre.