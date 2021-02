Alan Pulido asegura que le gustaría regresar a Chivas en el futuro

Alan Pulido no ha podido olvidar su paso por las Chivas de Guadalajara, y a pesar de que tiene apenas poco más de un año que se fue de la institución rojiblanca, no descarta volver en un futuro porque siente los colores del equipo con el que consiguió dos títulos en Copa y Liga MX, además de un campeonato de goleo.

El artillero del Sporting Kansas City de la MLS reconoció el gran cariño que siente por el Rebaño Sagrado y a pesar de que el equipo no marcha entre los primeros lugares del Torneo Guard1anes 2021, sigue de cerca la actualidad del conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich, apoyando a la distancia y esperando que los buenos resultados lleguen.

"Claro que me encantaría regresar porque sinceramente es un equipo que para mí tiene todo mi respeto, defendí los colores creo que como nadie y siempre traté de dar lo mejor de mí, gracias a Dios en lo personal y en el grupal me fue muy bien, obtuve tres campeonatos y un campeón de goleo y es algo que me marcó para toda la vida, es por eso que el amor y el cariño siempre se le recuerda y ojalá que en algún momento puede estar ahí de nueva cuenta en ese equipo”, apuntó Puligol en entrevista para ESPN.

El artillero tamaulipeco manifestó que el hecho de que Chivas cuente solo con futbolistas mexicanos es un plus que le dio una estabilidad tanto deportiva como personal, por ello no descarta volver al Rebaño Sagrado, una vez que concluya su contrato con el equipo de la MLS.

“Para mí el hecho de que sean puros mexicanos lo hace todavía más especial, esperemos que pronto pueda estar allá de regreso pero en el futbol nada se sabe, habrá que esperar a ver qué depara el futuro", apuntó Alan Pulido.

Los números de Alan Pulido con Chivas

Alan Pulido Izaguirre estuvo con el Rebaño Sagrado del Apertura 2016 al Apertura 2019. Jugó 166 partidos y marcó 69 goles en todas las competencias donde participó como jugador de las Chivas. Además obtuvo el doblete con Chivas en el Clausura 2017 cuando obtuvo los títulos de Copa y Liga MX, y su campeonato de goleo en el Apertura 2019.