Amaury Vergara: Chivas cambió, no hay temores y vamos por más en el Torneo Guard1anes 2021 de Liga MX

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, aseguró que después de tres años muy oscuros para la organización rojiblanca, ve nuevamente a los jugadores con más hambre de ganar y sin ningún temor ante los rivales, además de unas bases sólidas para el futuro. Pues el pasado año arrojó un saldo estadístico bastante positivo, con un Torneo Guard1anes 2020 en el que recuperó el camino bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich al regresar a una Liguilla, que incluyó la eliminación de su eterno rival en los Cuartos de Final: América.

Los integrantes del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, que celebraron en familia las fiestas de Año Nuevo, se reencontraron este sábado en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para comenzar así su preparación y ultimar los detalles con miras al debut del viernes frente al club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, que significará el partido inaugural del calendario del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

Amaury Vergara Zatarain, en una entrevista publicada por Récord, reconoció que "el balance de este torneo es positivo, te aseguro que Chivas ya cambió, está en otro momento, y vamos por más. No hay que conformarnos, nos habría encantado quedar campeones, pero hay que ser realistas y poder ver las cosas por lo que son. Con un resultado favorable y queriendo más, puedes ver con mayor objetividad qué se necesita para el próximo torneo para quedar campeones".

El propietario heredero del Rebaño Sagrado argumentó a Récord que "en Chivas no existen los fracasos, existen los errores y falta de cumplimiento de objetivos. Ahora tenemos más hambre de éxito, veo a los jugadores con más deseos de ganar, precisamente por lo que vivimos este torneo y lo difícil que fue la semifinal. Es una realidad, nos costó trabajo vencer al actual campeón, ¡pero tampoco nos pasó por encima! Eso habla de que hay buenos elementos, base para construir un torneo. Si trabajamos lo que falta, te aseguro que Chivas va a estar peleando el campeonato el próximo torneo".

Vergara Zatarain aseguró a Récord que "teníamos el objetivo de calificar a Liguilla, quedamos entre los ocho y además logramos el repechaje. Ahora no es un objetivo nada más, es una obligación: Chivas no puede darse el lujo de no estar entre los ocho primeros, y ahora con este formato tenemos que quedar entre los cuatro primeros. Y plantear el campeonato de Liga, que eso nos va a llevar a otros logros como la Concacaf y el Mundial de Clubes. Hay que llevar un objetivo a la vez".

Amaury Vergara reconoció el cambio anímico que experimentó el plantel en este año (Chivas)