Ángel Zaldívar lanza indirecta para indisciplinados de Chivas

Si hay alguien que conoce lo que significa vestir la camiseta de las Chivas de Guadalajara, es Ángel Zaldívar, quien ha pasado por todas las categorías inferiores del club y ya logró disfrutar lo que es ser campeón, por ello reveló las claves para triunfar en el conjunto tapatío, lo que muchas veces no siguen todos los futbolistas que llegan al Rebaño.

El goleador habló en una entrevista con Chivas TV donde manifestó lo que ha vivido con Chivas, asegurando que ha sido su segunda casa donde aprendió los valores que busca profanar tanto dentro como fuera de la cancha, por lo cual ventiló parte de lo que se necesita para dejar huella en una institución tan grande.

“Chivas es una escuela de vida para mí, que me ha enseñado todo desde chico. A ser mejor persona, mejor futbolista, ahí empecé a competir conmigo mismo, contra los compañeros, contra los rivales. Entro a fuerzas básicas y digo, quiero ser jugador profesional. Si no le dedicas el tiempo que esta profesión requiere y si no estás convencido de lo que quieres no te va a alcanzar”, mencionó Zaldívar.

Ángel Zaldívar suma 31 goles con las Chivas de Guadalajara desde el 2013 cuando debutó con el conjunto tapatio, aunque ha tenido dos salidas, una a Monterrey y otra a Puebla, pero vivió el proceso de Matías Almeyda, donde disfrutó los mejores y sufrió los peores momentos del proceso del “Pelado”, quien le dio más oportunidad que ningún otro estratega, por lo que fue parte del título del 2017.

“Todo lo que hice, lo hice porque sabía que esto me iba a traer beneficios que yo quería o sueños que yo quería. Porque nosotros sabíamos lo que podíamos lograr, no lo construimos en ese torneo (Clausuar 2017), muchos años de muchas derrotas, sobreponernos a muchas cosa y a tener bien claros nuestros objetivos”, comentó Zaldívar, quien además de ser futbolista, también cumplió con estudios universitarios y se gradúo como Ingeniero industrial y es uno de los jugadores que nunca ha estado envuelto en escándalos.