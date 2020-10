Antonio Briseño sueña con una final entre Chivas y América en este Guard1anes 2020 de Liga MX

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, se vilsumbra en la Liguilla y aseguró que tras superar la reclasificación el equipo rojiblanco se convierte en un favorito al título, por lo que fijó que el objetivo del Rebaño Sagrado es llegar a la final del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y reconoció que le gustaría enfrentar en esa instancia definitoria al eterno rival del futbol mexicano: el club América.

El espigado zaguero del Club Deportivo Guadalajara este miércoles continuó la preparación junto al primer equipo para su siguiente duelo, frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario de la capital de la república, en el marco de la Jornada 16 del Torneo Guard1anes 2020 y en el que busca sumar puntos que le permitan acercarse al menos al séptimo lugar, último puesto que otorga un boleto de privilegio con localía en la reclasificación a la Liguilla, una instancia en la que se han ausentado durante los últimos tres años.

El "Pollo" Briseño, quien se encuentra aislado al ser uno de los tres contagios de coronavirus o Covid-19 que reportó Chivas previo al revés ante Cruz Azul en la pasada fecha, aseguró en una entrevista -vía telefónica- con la cadena Espn que al América "me gustaría tenerlos en la final, si se puede, pero si es en cuartos trataremos de ganar y no digo que seamos superiores, pero tampoco ellos lo son".

:videocámara: #ElResumen

Entérate aquí de lo sucedido en el encuentro de la #Jornada15 entre Chivas y Cruz Azul.



La 'Máquina' se llevó la victoria 2 goles a 0.#Guard1anes2020 :fútbol: #LigaBBVAMX pic.twitter.com/arDS6Sogif — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 26, 2020

El central del Guadalajara aseguró que en la llamada Fiesta Grande el Rebaño se convierte en favorito y explicó que podrían jugarle de tú a tú a cualquier rival, incluyendo al actual líder, por lo que argumentó que "en ese tipo de juego tenemos eso y mucho más para competirle a cualquiera, hasta a León y se les hizo juego espectacular en la jornada uno". Añadió que "tenemos pensamiento de estar en Liguilla, enfocarnos y el club está en una situación complicada. Son cinco torneos, ya llegué hace un año y siento la presión de esos cinco torneos y es la presión para todos. No quiero decir presión, es motivación para calificar".

Briseño, quien vivió un incidente con el azulcrema Giovani dos Santos al lesionarlo en el Clásico Nacional del Apertura 2019, reconoció que ese episodio lo ayudó a mejorar como persona y afirmó que "sí me afectó. No taparé el sol con un dedo. Me suspendieron cuatro, regreso me lesiono y me pierdo el resto de temporada y el torneo pasado me cuesta mucho y cuando tengo minutos llega el coronavirus y me hizo crecer como persona". En entrevista para Futbol Picante remarcó que ese capítulo "no lo cambio por nada, porque como persona crecí lo que no habría crecido en otra ocasión".