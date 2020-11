Arturo Brizio justifica gol de Alexis Vega y avala decisión del VAR en polémica jugada de Chivas

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), justificó el lunes el gol anotado por Alexis Vega a los 84 minutos para que las Chivas de Guadalajara se impusieran el sábado 3-1 sobre Rayados de Monterrey en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 17 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, después de avalar la decisión tomada por el VAR en la jugada del segundo tanto rojiblanco, que generó mucha polémica y a pesar de reconocer que sí existió un fuera de lugar previo.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, que este martes continuó los trabajos en la ciudad deportiva de Verde Valle durante el receso de esta Fecha FIFA de noviembre y ya con miras a la repesca frente a Necaxa en el Estadio Akron, protagonizó una magistral voltereta el sábado con los goles de Ángel Zaldívar (81'), Alexis Vega (84') y Jesús Angulo (90+3') para derrotar 3-1 a Monterrey y asegurar su lugar de privilegio en la reclasificación.

Brizio, a pesar de reconocer la polémica, señaló que la decisión de dejar el gol fue justificada ya que, ese "offside" previo fue en una jugada distinta a la que acabó por desembocar en el gol del delantero de las Chivas. El federativo dijo que, tras la posición adelantada -que, a su juicio, debió marcarse en su momento- el balón corrió lo suficiente para que la acción del gol se considerara como "otra jugada" y que ya no influía en la diana conseguida por Alexis Vega a los 84 minutos del partido en el Estadio Akron.

Arturo Brizio, en su informe arbitral de la Jornada 17 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, reconoció que en el segundo gol del Guadalajara, que significó la remontada rojiblanca, existió un fuera de lugar que el abanderado no señaló y argumentó que "el jugador de Guadalajara se encuentra en posición fuera de juego sancionable cuando el balón es cabeceado por un compañero. El árbitro asistente debió indicar el fuera de juego y terminar la jugada. Sin embargo, al dejarla seguir, habiendo un par de jugadas más y caer un gol como consecuencia no inmediata, ni directa, se considera una nueva jugada, por lo tanto el VAR no puede intervenir". De acuerdo con Brizio, para que la anotación tuviera que ser anulada, el asistente arbitral debía levantar su bandera en el momento de la jugada.

El presidente de la Comisión Aribitral de la Liga MX, de esta forma, avaló que el VAR ya no podía revisar el fuera de lugar y cambiar la decisión para anular el gol de Alexis Vega al considerarse una acción distinta, según explicó Brizio en un video, en el que aclara decisiones arbitrales polémicas semana a semana.

