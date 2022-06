Por algún momento se pensó que el tiempo de Blanca Félix en Chivas Femenil había terminado, incluso fue relegada a la banca y también atravesó por problemas de lesiones, pero una vez recuperada se convirtió en la valuarte más importante para obtener el segundo título de liga en la historia y también el Campeón de Campeonas ante Rayadas de Monterrey.

Ahora en los entrenamientos de Pretemporada con miras al Torneo Apertura 2022 el Rebaño Sagrado publicó una grabación en su cuenta de Twitter donde puso en evidencia el impresionante trabajo de la guardameta experimentada que quiere llegar en su mejor forma al próximo certamen, donde serán el rival a vencer y no será sencillo defender la corona, sobretodo contra Tigres y Monterrey.

ver también Esto debe pagar Chivas para fichar a Orbelín

En el video se puede apreciar el trabajo de playa en Manzanillo, Colima, donde colocaron un cuadro con las estacas y Blanca tuvo que recorrer en diagonal con lances espectaculares, pero más allá de eso efectivos, para quedarse con el balón tirándose sobre sus dos perfiles, lo cual a simple vista luce impresionante por la velocidad con la que hace sus recorridos.

Los comentarios de los chivahermanos no se hicieron esperar para elogiar el arduo entrenamiento de la sinaloense, quien está convertida en una ídola, porque también su comportamiento fuera de la cancha siempre ha sido ejemplar, pues cabe recordar que su carrera como profesional se ha desarrollado únicamente defendiendo los colores rojiblancos.

Ausencia de Alicia Cervantes no ha mermado la ofensiva

Con el llamado al Tricolor de Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo, el Rebaño tiene cuatro ausencias importantes, no obstante esto no ha se ha notado en los trabajos observados por el entrenador Juan Pablo Alfaro, quien buscará darle variantes a su ataque sobretodo cuando no pueda contar con Licha por sus distintas convocatorias que se le presentarán en los próximos meses con la Selección Mexicana.

Encuesta ¿Blanca Félix debe probar fortuna en el extranjero? ¿Blanca Félix debe probar fortuna en el extranjero? Sí, está en su mejor nivel No lo creo, mejor que se quede YA VOTARON 1 PERSONAS

“Y es que se podría creer que por la ausencia de Alicia Cervantes la cuota goleadora en Manzanillo podría ser baja, sin embargo sus compañeras se han dado vuelo a la hora de definir frente al arco. Durante la práctica Adriana Iturbide, Hilary García y Paloma Magallanes se despacharon con un par de tantos cada una, mientras que Damaris Godínez no se quiso quedar atrás y mandó a guardar la bola al ángulo con un cañonazo de larga distancia imposible de atajar. Mención especial merece Leslie Ramírez, quien había dejado parada a la guardameta con un increíble disparo que cerró violentamente, pero que temrinó por impactarse en la horquilla derecha”, fue parte de lo que publicó la página oficial del Rebaño.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!