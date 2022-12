El nuevo Director Deportivo del Guadalajara explicó la razón por la que no se han anunciado incorporaciones, hasta el momento.

En la afición de Chivas existe una preocupación constante de cara al arranque del Clausura 2023 y es el tema de los refuerzos para el equipo, por lo que el Director Deportivo del Rebaño, Fernando Hierro, aclaró el panorama y confirmó que sí habrá incorporaciones al plantel, pero quiere tomar las decisiones acertadas de cuáles jugadores y en cuáles posiciones es necesario sumar a algún nuevo futbolista.

A través de un video desde Qatar, el nuevo directivo del Guadalajara apareció para explicarle a la afición su postura con respecto a las incorporaciones que “indudablemente” habrá, pero que deben ser pensadas a consciencia.

“Indudablemente. Nosotros tenemos en la cabeza, pero no podemos reforzar sin primero analizar, no nos podemos precipitar. Que la gente entienda que hay una fase de análisis, que es en la que estamos con el entrenador, con su equipo de trabajo. A partir de analizar ya nos tocará tomar decisiones, pero no nos tenemos que precipitar.

“Fichar por fichar no tiene sentido, tenemos que analizar muy bien a la plantilla, analizar muy bien la zona que queremos reforzar. Precipitarse sería un error, tenemos que tener sensatez, tranquilidad y una gran capacidad de análisis”, explicó el directivo en el canal de YouTube de Chivas.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara está a punto de entrar en una fase de gran desgaste, ya que según e itinerario compartido por la institución hace unas semanas, el primer equipo rojiblanco viajará rumbo a España el próximo lunes 5 de diciembre para enfrentarse al Getafe el próximo 8 de este mes y posteriormente, el 11, contra el Athletic de Bilbao.

