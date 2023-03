Para el Club Guadalajara enfrentar al América no solo representará recibir al acérrimo rival, sino buscar la manera de cobrar venganza de lo que ha ocurrido en los últimos Clásicos Nacionales donde los capitalinos llegan como amplios favoritos, pero en esta ocasión la balanza está totalmente inclinada del lado rojiblanco no tanto en la tabla general, sino en el funcionamiento colectivo que ha sido efectivo.

El trabajo del entrenador Veljko Paunović ha resultado mucho más exitoso de lo que se pensaba, al menos hasta el momento, pues tiene colocado al Rebaño Sagrado en la cuarta posición de la tabla general con 21 unidades, mientras que las Águilas cuentan con un punto menos, pero han surgido muchas dudas alrededor del equipo, en gran medida por los errores en la defensiva que les han costado muy caros y el entrenador Fernando Ortiz decidió quitar de la titularidad a Óscar Jiménez y poner a Luis Malagón.

Pero enfrente tendrán a unas Chivas que han venido de menos a más en todos los sentidos, dejando muestra de la mano del técnico serbio, quien ha callado muchas bocas y que con el revés en Puebla el viernes anterior buscarán “quién se las pague” como bien dijo el capitán Víctor Guzmán, en un Clásico Nacional que ha despertado gran interés por parte de todo el gremio futbolístico mexicano.

Los jugadores de Chivas que se perderán el Clásico Nacional

En Guadalajara no todo puede ser miel sobre hojuelas, ya que el regreso de Alexis Vega ha sido una de las mejores noticias para los seguidores tapatíos, pues desde la semana anterior el Paunović lo confirmó, sin embargo, hay un par de elementos que no podrán ver acción debido a que sus problemas físicos se los impedirán y en el caso de aun jugador hay muchas posibilidades de que no lo veamos hasta noviembre de este año.

Isaac Brizuela tuvo una lesión en el peroné y no podrá ser considerado por el cuerpo técnico para este importante compromiso en el Estadio Akron que se jugará el sábado 18 de marzo a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México. Y será hasta la siguiente semana cuando pueda volver a los entrenamientos, mientras que José Juan Macías tampoco será tomado en cuenta por su nueva lesión en la rodilla derecha que le llevará al menos ocho meses de recuperación a partir de febrero.

