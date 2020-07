Cambio de planes: "Pocho" Guzmán no volverá a Chivas en el Guard1anes 2020, sentenció Ricardo Peláez

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, habló la noche del domingo en el Netómetro del canal por suscripción Chivas TV y puso fin a los rumores que indicaban el posible regreso a la plantilla rojiblanca del mediocampista Víctor Guzmán, con miras al Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El directivo del Rebaño Sagrado, cuyo plantel principal comenzó este lunes la sexta semana de la pretemporada en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle tras 82 días de trabajos individuales en casa por el aislamiento sanitario provocado por la pandemia mundial del coronavirus o Covid-19, protagonizó la noche del domingo un programa especial que transmitió Chivas TV en el que se refirió a diversos temas de la organización tapatía.

Guzmán estuvo sólo un mes en el plantel rojiblanco previo al Clausura 2020 (Chivas)

Peláez, quien además analizó el calendario revelado el domingo para el Guard1anes 2020 a iniciar el 25 de julio frente a León, explicó que aunque quisieran, en estos momentos no podrían contratar al mediocampista ofensivo formado en las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara, después que aún no hay una resolución por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sobre el caso de supuesto dopaje en el que incurrió el futbolista.

El "Pocho" Guzmán regresó al redil previo al cancelado Clausura 2020, pero fue dado de baja del plantel tapatío debido a que se reveló un resultado analítico adverso en una prueba de dopaje que se le realizó cuando militaba en Pachuca y fue devuelto en enero a los Tuzos. El directivo aseguró que "no, no va a regresar en este mercado de verano. No depende de nosotros. Estaba en Chivas, pero regresó a Pachuca y está cumpliendo un castigo que le impuso la FIFA".

Peláez estimó en la transmisión que espera que el volante tapatío finalmente logre resolver su situación lo más pronto posible, pues le gustaría que un jugador de su categoría estuviera en la plantilla del Club Deportivo Guadalajara y refirió tras su declaración inicial que "eso no quiere decir que tenga las puertas cerradas, pero es imposible que llegue en este mercado de verano, porque todavía no le levantan la sanción".