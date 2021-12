Carlos Acevedo fue uno de los porteros que entraron en la lista de candidatos para reforzar al Club Guadalajara en el futuro, sin embargo el guardameta de Santos Laguna descartó pensar en cualquier otro equipo que no sean los Guerreros, pues su objetivo es cumplir con su rol como uno de los principales referentes de su club y en el futuro aspirar a el futbol de Europa.

Hace unos días se especuló que el joven guardameta sería una de las cartas fuertes para llegar al Rebaño Sagrado en el Torneo Clausura 2022, pero todo quedó en simples buenos deseos porque Raúl Gudiño tiene todo el respaldo del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Leaño y la directiva, por lo cual dicha opción está descartada, el menos por el momento.

En entrevista para TUDN, el arquero, sin el crear polémica, dio unas declaraciones que parecen muy ajenas a lo que es Guadalajara hoy en día, pues lejos de hablar sobre la posibilidad de cambiar de equipo, se refirió a su futuro con una escuadra que privilegie el hecho de pelear por estar en la Liguilla y triunfar en el futbol mexicano, aspectos que por el momento son inexistentes en la Perla Tapatía, a juzgar por los últimos años de resultados paupérrimos.

“Tengo claras mis metas y mis objetivos, es muy importante trabajar día a día para que poco a poco se van cumpliendo y así se pueda es esuchar tu nombre, que no es lo que busco, yo lo que busco son resultados, que mi equipo gane cada fin de semana, poder jugar una Liguilla, ya me tocó jugar una Final y quiero jugar más más”, explicó el portero de los laguneros.

Agradece apoyo de Oswaldo Sánchez

Si hay un ídolo para algunos, en Chivas, es Oswaldo Javier Sánchez Ibarra, uno de los guardameta que mayor huella dejaron en el club por su simpatía con la afición y que justamente por eso perdió adeptos con muchos de ellos cuando decidió emigrar a Santos Laguna. En este sentido, Acevedo reconoció la estrecha relación que tiene con el ex mundialista mexicano.

“Él estuvo en los momentos muy complicados de mi carrera cuando era un joven de fuerzas básicas, fue el que vio futuro en mí cuando nadie lo veía y eso yo lo voy a agradecer por siempre. No solo él, , su familia también me arropó como un hijo, obviamente con mucho respeto, es una persona a la que admiro mucho, a la que apreció mucho, a la que quiero mucho por la manera en que me trató”, abundó Acevedo.