Está muy claro que en el Club Guadalajara una de las principales prioridades es mantener a los elementos de mayor experiencia y a los que son considerados como referentes, por ello luego de que se concretara la extensión de contrato del defensor Hiram Mier, ahora van por la renovación de Alexis Vega, a quien le restan unos meses de contrato.

La intención del director deportivo Ricardo Peláez era que la dirigencia del Rebaño Sagrado encabezada por Amaury Vergara le asegurara su permanencia para darse a la tarea de empezar con sus labores deportivas y finiquitar los acuerdos con elementos que estaban por concluir sus acuerdos contractuales, lo que generó que el primero en la lista fuera Mier porque su estancia vencía este diciembre.

Chivas ya está en charlas con Alexis Vega

Guadalajara no tiene la menor intención de desprenderse del Gru, quien a pesar de que no tuvo el mejor de sus torneos en el Grita México Apertura 2021 donde no marcó un solo gol y varios duelos estuvo fuera por llamados a la Selección Mexicana y otros por lesiones, los altos mandos rojiblancos consideran que aún tiene mucho futbol por demostrar.

Al respecto, según información del diario Récord, Peláez ha empezando las pláticas con el atacante tapatío con la finalidad de llegar a un acuerdo lo antes posible y con ello darle la seguridad al técnico Marcelo Michel Leaño de que contará con una plantilla enfocada en los éxitos deportivos que son urgentes para el Torneo Clausura 2022, empezando un nuevo proyecto.

Los jugadores del Rebaño Sagrado volverán este lunes 6 de diciembre a los exámenes médicos luego de un par de semanas de vacaciones, para empezar a prepararse de cara a una nueva campaña que será de revancha en busca de dejar atrás una nueva eliminación en el Repechaje como lo fue el certamen anterior.