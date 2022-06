El Club Guadalajara tiene que dejar atrás la serie de irregularidades que ha mostrado en el inicio de anteriores torneos, pues han acumulado solo dos calificaciones a la Liguilla en los últimos cinco torneos, pero uno de ellos fue cancelado en el 2020 debido a la pandemia por COVID-19, razón suficiente para que algunos jugadores tengan muy presente que puede ser su última oportunidad de consolidarse.

Con la permanencia de Ricardo Cadena como entrenador se espera que su buen trabajo se refleje desde la Jornada 1 cuando reciban a FC Juárez en el Estadio Akron el próximo 2 de julio en el inicio del Torneo Apertura 2022, por ello el plantel considera que la titularidad se la van a ganar a lo largo de esta Pretemporada que arrancó este viernes en un duelo amistoso contra Caimanes de Colima.

En este sentido, hace unos días el director deportivo Ricardo Peláez señaló que no hay ningún jugador seguro en el equipo, por lo que si se presenta alguna buena oportunidad para intercambiarlo o venderlo, lo van a considerar con la finalidad de obtener el dinero que bien le caería a las arcas del club o algún futbolista que le llene el ojo a la dirigencia.

Carlos Cisneros no ve con malos ojos su salida de Chivas

El plena Pretemporada el Charal Cisneros reconoció que no será sencillo adueñarse de un lugar en el 11 estelar, además de que tampoco sabe en qué posición jugará, ya que de manera natural es un extremo por derecha, pero ha sido utilizado como carrilero con Cadena, sin embargo tampoco descarta salir de Guadalajara y no es un tema que le preocupe, pues sabe que es parte del futbol.

“No me siento preocupado. Si pasa eso, pues ya será decisión de la directiva, pero obviamente debería de estar de acuerdo. Yo también estaría dispuesto si se llega a dar. Hasta ahora no he hablado con el profe, no sé en qué posición jugaré. Yo estoy dispuesto a competir donde sea. Es muy bueno que haya varios jugadores peleando por una posición, así nos mantenemos en buen nivel”, explicó Cisneros en declaraciones recogidas por el diario Récord.

