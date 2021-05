Por fin “Gullit” Peña revela si en verdad nunca quiso jugar en las Chivas

Carlos el “Gullit” Peña tuvo un paso con más pena que gloria por las Chivas de Guadalajara, sin embargo con el paso del tiempo afirma que siempre estuvo contento en el equipo rojiblanco pese a las severas criticas que se derivaron por sus actuaciones y no se arrepiente de haber jugado en uno de los clubes más grandes del futbol mexicano.

El “Gullit” parece estar recuperando su mejor nivel en el FAS de El Salvador, donde ha conseguido meterse a las Semifinales para pelear por el título, pero se dio tiempo para recordar su paso por el futbol mexicano y por el Rebaño Sagrado, donde reconoció que en su segundo torneo no le fue como las altas expectativas lo deseaban.

En este sentido, Carlos Peña fue entrevistado por el portal Bar Deportivo donde explicó por qué lloró cuando salió de los Panzas Verdes y si en verdad nunca quiso jugar en el Rebaño Sagrado.

“La gente se dejó envolver por prensa negativa, que quieren hacer su novela. Yo lloré porque dejaba al equipo, con el cariño que me dio para lograr todo lo que conseguí. Pero yo no lloré porque me iba a Chivas, es uno de los equipos más grandes de México. ¿A poco criticaron a Iker Casillas o a Andrés Iniesta cuando salieron de sus clubes? Uno siente el cariño de la afición, de un equipo donde tuviste muchísimos logros”.

“Acá en El Salvador saben que Chivas es uno de los grandes de México y yo lo viví cuando estuve en Chivas, cuando viajaba a EEUU, que hay muchísimos mexicanos. Yo estaba contentísimo de estar en Chivas. Metí siete u ocho goles en el primer torneo. El segundo torneo ya no me fue tan bien. Pero el objetivo de salvarnos del descenso, se logró”, comentó el futbolista en la charla.

¿Cuándo jugó el "Gullit" Peña en Chivas?

El volante ofensivo llegó a las Chivas para el Torneo Clausura 2016 donde logró jugar en 19 partidos y anotar siete goles, por lo que se pensaba que el nivel que mostró en León despuntaría con el paso de los encuentros, pero fue todo lo contrario y el “Gullit” vino a menos en el Apertura 2016 donde vio actividad en 14 partidos y anotó solo un tanto.