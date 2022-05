Chivas de Guadalajara viene embalado tras encadenar su cuarta victoria, para coronar un cierre perfecto con el triunfo 1-0 sobre Necaxa en el Estadio Victoria, correspondiente a la Jornada 17 y última del calendario de la ronda regular de Liga MX, que le permitió asegurar un lugar privilegiado para el repechaje, pero ¿cuál será el rival a enfrentar en la reclasificación de este Torneo Clausura 2022?

El primer equipo del Rebaño Sagrado descansa este domingo y el lunes empezara a prepararse para su próximo partido, en el marco de esta repesca a los Cuartos de Final de la Liguilla y que disputará como anfitrión en el Estadio Akron. Pero, a falta de los encuentros que cerrarán esta Jornada 17: Pumas UNAM vs. Pachuca, Atlético de San Luis vs. Santos Laguna y León vs. Toluca, ¿cuál será el rival de Chivas en la siguiente fase?

La ansiedad de los chivahermanos empezó bajar de intensidad en las gradas y también en las redes sociales, luego de estas cuatro victorias y de asegurar un lugar con anticipación en la Fiesta Grande. Ahora, esa ansiedad se tornó positiva y todos consultan a los medios de comunicación para saber, ¿cuál sería su rival en la Liguilla? Una vez se cumplan todos los partidos de la etapa regular del Clausura 2022. ¿Quieren saberlo? Rebaño Pasión te lo trae AL MOMENTO.

Así se encuentra la tabla de posiciones del Clausura 2022 en la Jornada 17

¿Qué equipos clasifican directamente?

PUESTO EQUIPO 1° Pachuca 2° Tigres UANL 3° Atlas 4° América

¿Cómo se jugará la Liguilla de la Liga MX?

Los emparejamientos de la reclasificación, por reglamento de la Liga MX, son a partido único. ¿Dónde se disputarán? En la casa de los mejores ubicados en la tabla de posiciones de este Clausura 2022: quienes estén colocados del quinto al octavo lugar serán anfitriones, para buscar un boleto a los Cuartos de Final. Previo a los tres partidos del domingo, que cerrarán la Jornada 17, así se encuentran las llaves de la reclasificación:

PARTIDO SEDE Puebla (5°) vs. León (12°) Estadio Cuauhtémoc Chivas (6°) vs. Mazatlán (11°) Estadio Akron Monterrey (7°) vs. Necaxa (10°) Estadio BBVA Cruz Azul (8°) vs. Atlético de San Luis (9°) Estadio BBVA

Panorama de Chivas para el repechaje: Con los partidos dominicales

- Si León vence a Toluca: Chivas (6°) vs León (11°)

- Si León pierde o empata y Pumas vence a Pachuca: Chivas (6°) vs Pumas UNAM (11°)

- Si León y Pumas no ganan: Chivas (6°) vs Mazatlán(11°)

- Si San Luis vence a Santos Laguna por 4 o más goles: Chivas (7°) vs Necaxa (10°)

Encuesta ¿Cuál será el rival de Chivas en la reclasificación? ¿Cuál será el rival de Chivas en la reclasificación? León, ¡está cantado! Que se mantenga Mazatlán Pumas sería un buen rival De nuevo Necaxa YA VOTARON 37 PERSONAS

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!