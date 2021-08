Chivas: Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, se refirió al público en el Estado Akron

La presencia del público en el Estadio Akron en los últimos partidos de las Chivas de Guadalajara, así como también en otros recintos de los participantes del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, ilusiona con la posibilidad de volver a vivir espectáculos con el máximo de aforo, de la misma manera que ya sucede en algunos países de Europa.

Sin embargo, que el semáforo epidemiológico haya ascendido nuevamente a rojo en Jalisco, alertó a la afición del Rebaño Sagrado frente a un posible retroceso en las medidas aplicadas a los eventos deportivos. Al respecto, Enrique Alfaro, Gobernador del Estado, realizó una aclaración en una conferencia de prensa brindada este lunes nueve de agosto.

“El día de hoy no hay medidas adicionales de carácter restrictivo que tuviéramos que anunciar, pero lo que en sí debemos de insistir, es que todos tenemos que hacer lo que ya está establecido, si todos cumplimos con nuestra responsabilidad, podremos salir adelante”, notificó la autoridad, a raíz del 33 por ciento de la capacidad total del Estadio Akron habilitado para la presencia de público, el cual se mantendrá hasta nuevo aviso.

El público de Chivas presente bajo la lluvia, en el último encuentro disputado en el Estadio Akron por el Apertura 2021 de la Liga MX. Imago7

En esa misma línea, amplió y motivó a los ciudadanos a no bajar la guardia ante las restricciones: “La apuesta central y en eso coincidimos con el planteamiento en la Ciudad de México, es a reforzar la vacunación en los próximos días, pero necesitamos que la gente nos ayude, seguimos teniendo niveles que no son los convenientes, que no son los que necesitamos de participación de la gente en los procesos de vacunación”.

Próximo partido a jugarse en el Estadio Akron

Luego del encuentro que las Chivas de Guadalajara deben afrontar ante Santos Laguna en el Estadio Corona, volverán al Estadio Akron por la fecha seis para recibir al Club León el miércoles 18 de agosto a las 21:00 horas, en uno de los juegos pautados para la jornada cinco del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.