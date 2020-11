Chivas advierte venta de boletos falsos para el Clásico Nacional ante América

Durante estas últimas horas se dio por confirmada el ingreso de los aficionados para el encuentro ante América por los cuartos de final ida, y en la cual solo se abrirá un 15% de la totalidad en la capacidad del Estadio Akron, por el que el Rebaño Sagrado buscará poder sumar un resultado positivo para este nuevo enfrentamiento que tendrá a la espera de poder avanzar a la siguiente fase.

Fue en horas de este martes donde rápidamente se comenzó a masificar la posibilidad de adquirir uno de los boletos que estarían a disposición de los aficionados, y por las cuales tendrán que ir contemplando a la distribución de esta y el precio que tendrían cada uno de los lugares que estarían disponibles.

Sin embargo, hace pocos instantes atrás se entregó la confirmación sobre esta venta de boletos que se estaba viralizando, y fue a través de la cuenta de Twitter del club rojiblanco en la que advirtieron que era totalmente falsa, por lo que hacía el llamado a los aficionados a tener cuidado con la estafa que estaban realizando.

“ChivaHermanos, esos boletos NO existen. En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados. Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto”, fue el mensaje que publicaron en las redes sociales.

⚠️ ChivaHermanos, esos boletos NO existen ��



En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados.



Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto. https://t.co/SplkIv4gMd — CHIVAS (@Chivas) November 24, 2020

Hasta el momento no se ha confirmado cómo será la venta de los tickets para la afición del Rebaño Sagrado, restando como más de 24 horas para que se dispute este partido, el cual está programado para mañana miércoles a partir de las 21:06 horas.