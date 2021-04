Chivas cumplirá 4000 partidos en su historia en la visita ante Rayados de Monterrey

Las Chivas de Guadalajara no sólo se jugará el boleto al Repechaje en el duelo de esta noche contra Rayados de Monterrey en el compromiso pendiente de la Fecha 12 del Torneo Guard1anes 2021, pues también cumplirá 4000 partidos desde que inició la era de la época profesional en el futbol mexicano, entre duelos oficiales y amistosos.

El primer partido oficial del Rebaño Sagrado fue en 1943, año desde el que se considera la época profesional del balompié nacional, y fue en un duelo contra el Atlas dentro de la Copa México, a partir de ese compromiso, han transcurrido 2999, según informó Chivas en su página oficial.

“2692 de Liga, 304 de Copa, 9 de Campeón de Campeones, 1 de Supercopa, 37 de Concacaf, 4 de Prelibertadores contra equipos venezolanos y 7 contra mexicanos, 15 de Interliga, 60 de Libertadores, 14 de Merconorte, 12 de Sudamericana, 2 de Mundial de Clubes y 842 amistosos”, se puede leer en el portal oficial de las Chivas.

La primera victoria de los rojiblancos en su historia se dio en la Jornada 2 de la Copa contra el Asturias en el Parque Guadalajara en 1943. El primer compromiso en el extranjero para los rojiblancos se presentó el 11 de septiembre de 1949 en Honduras contra un equipo local con marcador de 3-2.

“Una ocasión Chivas jugó supuestamente contra el Comunicaciones de Guatemala. El 4 de septiembre de 1986 estaba pactado un duelo en Estados Unidos, pero el plantel original del conjunto centroamericano no viajó porque no obtuvo la visa, el promotor no canceló el compromiso y juntó a unos ‘chapines’ radicados allá hizo posible el juego, mismo que los rojiblancos se llevaron por 4-0”, publicó la página del Rebaño Sagrado.

Historial de partidos de Chivas

Año / Partidos

1943 / 15

1944 / 28

1945 / 28

1946 / 33

1947 / 32

1948 / 33

1949 / 39

1950 / 30

1951 / 42

1952 / 35

1953 / 37

1954 / 40

1955 / 44

1956 / 42

1957 / 42

1958 / 52

1959 / 46

1960 / 48

1961 / 47

1962 / 51

1963 / 50

1964 / 58

1965 / 52

1966 / 55

1967 / 47

1968 / 43

1969 / 54

1970 / 46

1971 / 47

1972 / 53

1973 / 45

1974 / 44

1975 / 51

1976 / 52

1977 / 57

1978 / 42

1979 / 42

1980 / 45

1981 / 59

1982 / 49

1983 / 57

1984 / 58

1985 / 59

1986 / 48

1987 / 51

1988 / 60

1989 / 63

1990 / 62

1991 / 63

1992 / 57

1993 / 54

1994 / 60

1995 / 58

1996 / 62

1997 / 70

1998 / 64

1999 / 58

2000 / 58

2001 / 59

2002 / 55

2003 / 58

2004 / 56

2005 / 61

2006 / 72

2007 / 64

2008 / 68

2009 / 58

2010 / 58

2011 / 56

2012 / 57

2013 / 51

2014 / 55

2015 / 64

2016 / 63

2017 / 65

2018 / 57

2019 / 53

2020 / 38

2021 / 14

TOTAL / 3999