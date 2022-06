La última esperanza de Chivas para convencer a Orbelín y no es con dinero

Para las Chivas de Guadalajara no hay imposibles y para ello han hecho todo lo que está a su alcance para tratar de convencer a Orbelín Pineda de que acepte el ofrecimiento por volver a la Liga MX con un buen contrato y la oportunidad de que su nivel despegue para que en un futuro regrese por la puerta grande al balompié de Europa.

Pero el balón está en la cancha del Maguito y solo queda esperar para que tome una decisión sobre su futuro, toda vez que versiones extraoficiales indican que el Rebaño Sagrado y el Celta de Vigo habrían llegado a un acuerdo, sin embargo la última palabra la tendrá el futbolista y es ahí donde radica que toda negociación esté detenida.

La idea de que Orbelín llegue a Chivas no luce descabellada, pese a que Toluca es otro club que también se ha lanzado por sus servicios a petición del entrenador Ignacio Ambriz, pero es un hecho que la situación no pasa por dinero, sino por las expectativas que tiene el guerrerense de triunfar en el futbol de Europa, ya sea con el Celta o con otra escuadra que sí le otorgue la confianza, ya que el técnico Eduardo Coudet lo tenía relegado en la banca.

La última esperanza de Chivas por Orbelín

No obstante, más allá del jugoso contrato que le espera en Guadalajara y el importante salario que percibiría, los rojiblancos llevan mano en las charlas para repatriarlo porque esta garantizado que jugará como titular con la misión de aportar su talento al técnico Ricardo Cadena, pero también porque corre el riesgo de quedarse sin Mundial si no logra acomodarse en un club que le dé continuidad en estos meses previos a Qatar.

Incluso el propio seleccionador Gerardo Martino ya avisó a los futbolistas que buscan su puesto en el Mundial que la única petición es que jueguen, cosa que Orbelín no tiene asegurado y tampoco hay otra institución como Chivas que le ofrezca minutos: “Orbelín quiere seguir en Europa, eso se los ha repetido a ambas partes, pero si no le garantizan minutos puede hasta quedar fuera del Mundial. En caso de regresar a México con Chivas asegura eso y una muy buena lana. Abandonar el sueño europeo no es nada sencillo y Orbelín tendrá que tomar una decisión”, fue parte de lo que publicó en su columna Sancadilla al respecto.

