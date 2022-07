Todo mal la noche del miércoles en el Estadio Akron, luego de la igualada del Club Guadalajara con León 0-0, ya que la afición también cometió graves errores al perder la cabeza al finalizar el compromiso por la Jornada 4 llegando hasta los golpes en los pasillos del inmueble, por lo cual tuvo que intervenir la policía para resguardar la seguridad de los asistentes.

El Rebaño Sagrado no pudo salir del mal momento ante La Fiera con todo y que tuvieron un penalti, pero lo falló Cristian Calderón, además de que el mal arbitraje terminó por afectar en el resultado tras anularle una anotación legítima a Alexis Vega que pudo ser el gol del año, por ello los ánimos terminaron muy calientes después del silbato final.

En una grabación publicada por Duro de Marcar de Jalisco Tv se pude apreciar el momento en que dos personajes se lanzan golpes, antes de que otras personas también intervengan, pero por fortuna nada pasó a mayores porque de inmediato se acercaron algunos policías que estaban cerca para controlar la situación.

Una vez que conversaron con los implicados en la penosa situación la autoridad les permitió irse por caminos distintos para que no se volvieran a encontrar, no obstante se desconocen las razones que los llevaron a soltarse puñetazos y patadas. Algunos seguidores que estaban cerca de los hechos lanzaron cerveza en la cara de los enardecidos fanáticos para tratar de alejarlos, pero no fue suficiente.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en la Liga MX?

Luego de este inesperado empate ante La Fiera, Guadalajara viajará a Las Vegas para sostener un compromiso amistoso contra la Juventus el viernes 22 de julio y volverán a la Perla Tapatía el fin de semana pensando en preparar el juego por la Fecha 5 contra Querétaro que se realizará el miércoles 27 de julio en el estadio La Corregidora en punto de las 19:05 horas.

