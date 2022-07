La lesión de José Juan Macías fue una desafortunada sorpresa en el interior de Chivas debido a que en él recaían muchas esperanzas de tener un gran Apertura 2022; sin embargo, la directiva comandada por Ricardo Peláez y el cuerpo técnico dirigido por Ricardo Cadena han llegado a un acuerdo a lo que se hará para suplir al atacante de 22 años.

A unas horas del debut en el Apertura 2022, el Director Deportivo del Rebaño confirmó que consideran estar bien cubiertos en la posición de eje de ataque, por lo que el plan es no contratar a nadie de último minuto y se la jugarán con lo que tienen, dándole proyección a los delanteros de fuerzas básicas.

“Por supuesto que afecta en todos los sentidos. Nos modifica un poco la situación, pero decirles a los aficionados de Chivas que está Ángel Zaldívar, Paolo Yrizar, Vega, Alvarado. El técnico sabrá qué hacer en esa posición. Y nosotros estar atentos para continuar con esa promoción exitosa que ha sido de Tapatío, tenemos a Chevy o a Tepa que están apretando y buscando un espacio”, explicó en entrevista con TUDN.

El pastor del Rebaño, Ricardo Cadena confirmó lo expresado por Peláez y confirmó que los “refuerzos” llegarán desde el interior del club: “JJ de los jugadores con ese gol, con esa característica que lo distingue. Hoy tenemos que replantear, ver las opciones que tenemos dentro del club”, concluyó.

¿Hay posibilidad de contratar a alguien más?

Ricardo Peláez no quiso cerrarse la puerta a conseguir un refuerzo más, tomando en cuenta que el cierre de registros es el 2 de septiembre, aunque dejó en claro que no es prioritario fichar a algún jugador más: “tenemos espacio y tiempo, el reglamento nos permite y no nos vamos a cerrar la puerta solos, no diré que no, porque si hay posibilidades o se presentan las condiciones, por supuesto que habrá la posibilidad de traer a alguien más”, concluyó.

