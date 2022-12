La afición de Chivas está urgida de nuevas noticias en torno al armado del equipo rojiblanco de cara a su participación en el Clausura 2023, por lo que uno de los rumores que tomó mayor fuerza en las últimas semanas fue el de la posibilidad de que Marco Fabián volviera a enfundarse con la playera tapatía, pero el mediocampista dejó entrever que no será así.

Desde hace unas semanas tomó fuerza la posibilidad de que el exjugador del Eintracht Frankfurt regresara al redil después de que el futbolista se reuniera con el Directo Deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro, en Madrid en una charla amena en donde se habría ofrecido para apuntalar a la escuadra de la Perla de Occidente.

Sin embargo, el mismo Fabián de la Mora dejó entrever que permanecerá en Mazatlán para tratar de hacer historia en el conjunto morado, además de agradecer el hecho de estar entre los candidatos para reforzar a Chivas.

JAM MEDIA

“Estoy feliz, muy contento, estoy trabajando al cien por ciento, aún tengo contrato y lo que más quiero es dejar huella en este equipo, yo sé que no es un equipo que tiene muchos años en Primera División, pero quiero hacer uno de mis mejores torneos (…) Está en rumores ese tema, en pláticas que se escuchan, pero no me quita el sueño la verdad, tampoco oculto mi pasado, todos me conocen que salí de Chivas, que ahí viví toda mi vida y agradezco que aún me tomen en cuenta”, según declaraciones del Noroeste.

¿Qué sigue para Chivas en su pretemporada?

El Guadalajara se sigue preparando para el debut en el Clausura 2023 contra Rayados el próximo 7 de enero, por lo que realizarán la gira por España y posteriormente volverán a la Perla de Occidente para comenzar a preparar su participación en la Copa Sky, donde debutarán el 16 de diciembre contra Mazatlán.

