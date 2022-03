Diego Cocca, director técnico del club Atlas, compareció este martes a una conferencia de prensa en el Estadio Jalisco, con miras al venidero Clásico Tapatío del domingo frente a las Chivas de Guadalajara, rival del que resaltó la habilidad de sus atacantes, para luego deshacerse en elogios con su delantero Alexis Vega, a quien calificó de "determinante" en este tipo de partidos de alto voltage.

El entrenador de los Zorros, durante su intervención y al ser consultado sobre los lamentables hechos ocurridos hace un par de semanas en Querétaro, reconoció que "nos ha afectado en lo psicológico también, pero el grupo está firme, convencido. Sabe que habrá situaciones adversas y estamos preparados para superarlas".

Cocca se extendió en el tema y aseguró que "la afición ha demostrado durante muchos años que es sana, que hay paz. Ha sido así por muchísimos años. Lamentablemente, el episodio de Querétaro es una mancha negra, no es lo habitual, hay que confiar en la gente que viene a disfrutar". Atlas implementó un operativo especial de seguridad, a partir de esos hechos, para sus partidos como anfitrión y que comenzarán a regir en esta edición del Clásico Tapatío.

No se confía del presente de las Chivas

El entrenador del club Atlas, en cuanto al presente que atraviesa su rival: Chivas de Guadalajara, reconoció que "no me interesa en un Clásico cómo viene cada equipo, no me interesa, no le doy importancia. Es un Clásico, hay presión, porque queremos ganar, pero nos enfocamos en eso, no en la gente, lo que dicen afuera".

Diego Cocca se refirió además al plantel rojiblanco y analizó que "Guadalajara tiene jugadores muy habilidosos, livianitos, que atacan bien, que tienen mucha movilidad. Hay que tener cuidado, no dejar espacios, contragolpean muy bien, tiene muchos puntos fuertes, debemos tener cuidado".

El timonel rojinegro dedicó un espacio especial de su conferencia de prensa para elogiar y alertar sobre un elemento en especial: Alexis Vega, pues señaló que "es un jugador de Selección, es un jugador determinante, que tiene gol y lógicamente que Chivas tiene mucha expectativa en él porque puede definir un partido. Mucho respeto por el rival, haremos lo que debamos para que no nos lastime".