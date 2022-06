El delantero surgido de las Chivas de Guadalajara y que ahora milita en el San José Eartquakes de la MLS, Eduardo López dio a conocer mediante un mensaje de Instagram que fue víctima de la delincuencia en Mexico y por ello no ha logrado volver a su club en plena temporada del futbol de Estados Unidos.

Ante la serie de rumores que se han desatado en los últimos días sobre la posibilidad de que el Rebaño Sagrado utilice a Chofis como moneda de cambio con algún equipo para reforzarse de cara al Torneo Apertura 2022, el talentoso delantero salió a aclarar porqué no ha podido reportarse con su equipo de la MLS donde seguirá a préstamo hasta el último día del mes de junio.

“Hola a todos, gusto saludarlos. Quisiera comunicarles que no he podido jugar ni mucho menos estar con mi equipo ya que vine a Gdl unos días y en esos días sufrí de un asalto donde me robaron todas mis pertenencias, incluyendo mi visa y pasaporte. Es por eso que no me he podido ir, ya estoy en el proceso para poder tramitar todo lo más rápido posible. Es por eso que les mando este mensaje. A veces nomás (sic) hablan por hablar, pero es bueno que lo dijeran para que supieran el porqué”, fue lo que publicó en la famosa red social.

No se ofrecieron mayores detalles acerca del lamentable momento que vivió Eduardo López, pero también es un hecho que su futuro sigue en el aire, ya que todo indica que el San José no hará válida la opción de compra y en Chivas no volverá a jugar, por lo cual le buscan acomodo lo antes posible en este mercado veraniego.

Los clubes interesados en Chofis

Aunque inicialmente Necaxa parecía el equipo con mayor interés en López, esto nunca fue oficial, por lo cual salió a la luz la posibilidad de que Cruz Azul sea su nuevo destino en un intercambio por el defensor Julio César el Cata Domínguez, pero cabe señalar que esto no ha sido confirmado y por lo tanto siguen las especulaciones.

